تقرير: 35 مليار ريال لإنشاء شبكة قطارات في جدة

توقع تقرير حديث أن تنفق الحكومة السعودية نحو 300 مليار ريال لتطوير منشآت البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والطرق، مشيرا الى نمو الاستثمارات بقطاع السياحة في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.9 بالمائة خلال الفترة من 2012 إلى 2022.

وأوضح التقرير الصادر عن مركز جواثا اﻻستشاري، ونشرته صحيفة اليوم السعودية، أن هناك تخطيطا لإنشاء مطار جديد باستثمار يبلغ نحو 26.3 مليار ريال في مدينة جدة، فيما يخضع المطار الحالي لعملية تطوير يتوقع منها زيادة سعة المطار من 12 مليون إلى 14 مليون مسافر سنويا، ويخطط حاليا لإنشاء منظومة قطارات بمدينة جدة (الثالثة بالمملكة) تقدر تكلفتها بقرابة 35 مليار ريال.

وقال إحسان بوحليقة رئيس مركز جواثا اﻻستشاري لتطوير اﻷعمال "طبقا لإحصاءات مجلس السفر والسياحة الدولي جاءت الإسهامات المباشرة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011 نحو 48.1 مليار ريال (2.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) ويقدر بلوغها 49.6 مليار ريال عام 2012 (3.1 بالمائة)، كما يتوقع نمو الإسهامات المباشرة بمعدل 4.2 بالمائة سنويا لتصل 74.6 مليار ريال (2.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) بحلول عام 2022".

وأشار التقرير الى أن إجمالي إسهامات قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة العربية السعودية بلغ 116.2 مليار ريال (5.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام 2011.

وتشير الإحصاءات الفعلية لمركز ماس بالهيئة العامة للسياحة والآثار الى أن عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة والسفر عام 2010 بلغ 629 ألف وظيفة، وشكلت ما نسبته (9 بالمائة) من إجمالي الوظائف في القطاع الخاص وبنسبة ( 4.9 بالمائة) من إجمالي الوظائف في الاقتصاد السعودي.

وارتفع عدد الوظائف المباشرة عام 2011 الى 670 ألف وظيفة مباشرة بنسبة نمو (5.9 بالمائة) مقارنة مع عام 2010، ويتوقع أن تصل فرص العمل بقطاع السياحة عام 2022 الى 1.2 مليون وظيفة.

وقد بلغ عدد المنشآت السياحية بالمملكة 43.273 عام 2011 منشأة مقارنة بعدد 44.148 عام 2010 مسجلا تراجعا نسبته 2.0 بالمائة عن العام السابق، إلا أن عدد المنشآت على مستوى المملكة زاد بنسبة 33.8 بالمائة خلال السنوات السبع الماضية.