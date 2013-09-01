دبي تتوسع بسوق الطيران عبر صفقة أوروبية بـ3 مليار دولار

تعتزم إمارة دبي التوسع في استثماراتها بسوق الطيران العالمي بالزحف نحو أوروبا من خلال الاستحواذ على حصة كبيرة في واحدة من أكبر وأشهر الشركات الأوروبية العاملة في هذا القطاع، وذلك بالتزامن مع التعافي الاقتصادي التدريجي الذي بدأت تشهده الدول الأوروبية مؤخراً.

وتجري دبي حالياً مفاوضات للاستحواذ على حصة تصل نسبتها الى 25% في شركة (BBA) البريطانية المتخصصة بتقديم الخدمات المختلفة للرحلات الجوية والطائرات في مختلف أنحاء العالم، وهي الصفقة التي إن تمت سوف تجعل من دبي مالك الحصة الأكبر في هذه الشركة العملاقة، بحسب ما كشفت جريدة "صنداي تايمز".

وبحسب المعلومات فإن شركة (Standard Aero) الأميركية المملوكة بالكامل لحكومة دبي تجري حالياً مباحثات من أجل شراء حصة بقيمة ملياري جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) في شركة (BBA Aviation) البريطانية.

وتقدم شركة (BBA) العديد من الخدمات الحيوية واللوجستية للطائرات ولشركات النقل الجوي مثل التزويد بالوقود، وإجراء عمليات التحميل والتنزيل.

ويعمل في شركة (BBA) حالياً أكثر من 12 ألف موظف، كما تتخذ من لندن مقراً لها، الا أنها كانت قد تأسست في اسكتلندا قبل أن تتوسع في خدماتها نحو مختلف أنحاء العالم.

وتقول "صنداي تايمز" إن الشركة البريطانية تهدف من خلال هذه الصفقة الى التوسع في عملياتها بالولايات المتحدة، على الرغم من أن ثلثي أرباحها تأتي من السوق الأميركية.

وتقدم شركة (Standard Aero) الأميركية المملوكة لدبي خدماتها لكبريات شركات تصنيع الطائرات والمحركات في العالم، ومن بينها "رولز رايز" و"جنرال اليكتريك"، كما ان لديها أكثر من أربع آلاف موظف ينتشرون في أكثر من 80 موقعاً، إلا أن أغلب عملياتها تتم في المطارات الأميركية وليس في الخارج، وهو ما يعني أن شراءها حصة في (BBA) قد يمكن هذه الأخيرة من التوسع بصورة كبيرة في الولايات المتحدة.

ويمثل قطاع الطيران واحداً من أهم القطاعات التي تمكنت إمارة دبي من تحقيق نجاح واسع فيها، كما أنه يُدرّ على الإمارة أرباحاً كبيرة، إذ تعتبر شركة "طيران الامارات" المملوكة بالكامل لإمارة دبي واحدة من أضخم شركات الطيران في العالم وأشهرها وأكثرها تحقيقاً للربحية، كما أن لدى دبي مجموعة من الشركات المرتبطة بطيران الامارات والتي تقوم بتقديم الخدمات للطائرات والرحلات الجوية.

كما تمكّنت إمارة دبي قبل سنوات من إطلاق شركة طيران اقتصادي بنجاح، لتقدم خدماتها بموازاة "طيران الإمارات" التي تعتبر من أكثر الشركات فخامة ورفاها في العالم، والتي تمتلك أكبر أسطول في العالم من الطائرات العملاقة والفخمة (A380).