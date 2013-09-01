صعوبات تعرّض ملياري دولار استثمارات سورية بمصر للرحيل

قدّر مستثمرون سوريون حجم استثماراتهم في مصر بما يقارب ملياري دولار، تتركز في قطاعات الملابس والمنسوجات والسياحة والتعدين، مشيرين في حديثهم لصحيفة "الأهرام" المصرية، إلى أن المستثمر السوري في مصر يواجه مشاكل لا حصر لها، سواء في تعاملاته مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، أو من المواطنين المصريين.

ومن جانبه أكد سامر مقيد، أحد المستثمرين السوريين في مصر، أن حجم الاستثمارات السورية في مصر يقترب من الملياري دولار تتركز في قطاعات الملابس والمفروشات والمنسوجات والسياحة والتعدين والأعمال التجارية الأخرى‏.‏

وقال إن المستثمر السوري لم ينقل كل استثماراته ونشاطه إلى مصر ولكن نسبة 10% فقط والنسبة الأكبر مازالت في سوريا، إلى أنه إذا عاد الأمن والاستقرار في سوريا فسوف يعود معظم المستثمرين السوريين إلى بلادهم، حيث لم نأت إلى مصر إلا خوفاً من الاضطرابات الأمنية هناك.

وأضاف أن المستثمر السوري يواجه في مصر صعوبات ومشاكل لا حصر لها خاصة خلال التعامل مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار ومن العاملين في مصانعنا وأيضاً المواطنين المصريين.

وأشار مقيد إلى صعوبة استخراج التصاريح للأعمال والمنشآت الاستثمارية في المدن الصناعية خاصة العبور والعاشر من رمضان وكذلك صعوبة الحصول على إقامة دائمة للمستثمرين وذويهم، مضيفاً "أما مضايقات المواطنين فتصل الى حد التجريح بأننا جئنا لنقاسمهم أرزاقهم ونضيق عليهم في اعمالهم، وهذا فكر غير صحيح، حيث إن أي دولة في العالم تنظر للمستثمر الاجنبي على انه مكسب لأنه يوفر فرص عمل جديدة لمواطنيها وينشط حركة الأسواق بجانب مساهمته في تحسين معيشة المواطنين الذين يعملون في قطاعات الاستثمار سواء جاء من سوريا أو من قندهار".

من جانبه قال عمار بندق، أحد المستثمرين السوريين، إن معظم المستثمرين السوريين قلقين مما يحدث في مصر من اضطرابات، خاصة أن رأس المال كما يقولون "جبان" لا يعيش ولا ينمو ولا يربح في مثل هذه الأجواء المضطربة، فقد جئنا إلى مصر رغماً عنا لشعورنا بفقدان الامن في سوريا فأصبحنا نعيش نفس الشعور الآن ونحن خائفون من تطور الاوضاع في مصر، وهذا لا شك قد يؤثر بالسلب وبشكل كبير على كل الاستثمارات الاجنبية بمصر، لافتاً الى ان استمرار توتر الاوضاع في مصر يجعلنا نفكر بالعودة الى سوريا رغم ما يحدث بها، فالحالتان أصبحتا متشابهتين.

وقال بندق إنه يجب ان يدرك الجميع ان المستثمر والتاجر السوري لا يعرف المستحيل ولدية قدرة فائقة على التحدي والإصرار والمنافسة الشريفة مع نظرائه من المستثمرين والتجار ورجال الاعمال في العالم.

وأشار إلى أنه لا توجد لدى كثير من المستثمرين السوريين اي نية لتوسيع اعمالهم او نقل المزيد من الاستثمارات من بلادهم لمصر في المرحلة الراهنة، محذراً من ان استمرار تلك الصعوبات والمضايقات في الشارع قد تدفعهم للعودة سريعا لبلادهم أو الانتقال لدول اخرى.

وأكد بندق أن ما يحدث الآن في مصر لا يشجع على الاستثمار أو التوسع في أي مجلات أو أنشطة صناعية أو غيرها، ولكن مصر ينتظرها المستقبل الواعد إذا توحد أهلها وأخلصوا لهذا البلد وتجنبوا الأهواء والأطماع والمصالح الشخصية.