الإمارات.. إنجازات اقتصادية آخرها اقتناص "إكسبو 2020"

بدأت اليوم احتفالات الإمارات الوطنية، حيث تمر الذكري الثانية والأربعون لقيام الاتحاد بين الإمارات السبع.

وكانت فرحة فوز دبي باستضافة إكسبو ٢٠٢٠ سبقت الأفراح الوطنية، مما أضفى احتفالية خاصة وعرسا متميزا لدولة صنعت مجدا في حقبة زمنيه قصيرة، واستطاعت أن تكون اليوم من بين أهم دول العالم اقتصاديا، وفرضت اسمها في جميع المحافل الدولية.

وفي هذه الوقفة نستعرض الجانب الاقتصادي للإمارات، حيث باتت مركزا اقتصاديا هاما في الشرق الأوسط على صعيد العديد من الأصعدة.

ففي قطاع السياحة نجد أن دبي أصبحت اليوم تنافس كبرى المدن والوجهات السياحية في العالم، وسبقت في هذا المجال وجهات ظلت لعقود مهيمنة في مجال السياحة، كما أن العاصمة أبوظبي هي الأخرى تسير وفق نهج مدروس سواء على صعيد الصناديق السيادية او مشاريع الطاقة او في المجال النفطي، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل القطاع العقاري والبتروكيمياوي وغيرها.

صاغت دولة الإمارات مجدها الاقتصادي في أربعة ثوابت تناقلتها خلال العقود الأربعة الماضية وعبر الأجيال. فمنذ تأسيس رؤيتها الاقتصادية بعد تدفق ثروات النفط، شرعت الدولة بحكمة وبصيرة بتوجيه ثرواتها في أربعة ركائز تضمن من خلالها طريق الاستدامة.

وتمثلت أولى خططها المنهجية في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، خصوصاً بعد أن أدركت قدرة نضوب أي ثروة بعد تجربتها مع "اللؤلؤ وكساد الحرفة".

وجاءت الخطوة الثانية في إدراك القيادة لأهمية الانفتاح الاقتصادي بهدف اكتساب الخبرات وتنوع المصادر، وتمثل ذلك في السماح للشركات الأجنبية بإجراء المسوحات الجيولوجية التي مهدت لإنتاج النفط وتصديره وتنوع أساليب العلاقات التجارية فيما بعد.

وتمثلت الركيزة الثالثة في الاهتمام بمشاريع البنى التحتية وتطوير بيئة جاذبة للأعمال، إلى أن استطاعت الإمارات في يومنا هذا، أن تحتل المركز الأول إقليمياً في جودة البنى التحتية.

أما الركيزة الرابعة فتمثلت في تسخير الثروات لخدمة أبناء الوطن وتوفير مستوى معيشي يرتقي بالدولة ومواطنيها لمسار الدول المتقدمة.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، احتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً كأغنى دولة في العالم على أساس احتساب نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ 88,49 ألف دولار، متقدمة بذلك على سويسرا، حيث بلغ نصيب الفرد 47,46 ألف دولار سنوياً لعام 2013، وهو ما يؤكد سعي الدولة إلى رفاهية المجتمع، وجاء ذلك على لسان الشيخ زايد، حيث كان يضع ضمن أولوياته توفير سبل العيش الكريمة للمواطنين من خلال توفير المسكن والوظيفة وتقديم جميع الخدمات الدراسية والطبية وغيرها، وسار على دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والقيادات الحكيمة في الدولة.