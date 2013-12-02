الإمارات في صدارة دول العالم في نمو مبيعات الذهب

ارتفعت مبيعات الذهب والطلب عليه في الإمارات بـ2% خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 2.3 مليار درهم مقابل 2.2 مليار درهم لذات الفترة من العام الماضي، لتتصدر بذلك دول الشرق الأوسط والوحيدة التي تحقق نمواً، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي.

ووفقاً لصحيفة "الاتحاد"، أفاد التقرير بأنه في الوقت الذي نمت فيه مبيعات الذهب في الإمارات تراجع الطلب عليه في الشرق الأوسط بشكل عام بنسبة 9% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجلت السعودية تراجعاً بـ4%، وتركيا 14%، وروسيا 15%، فيما استقرت المبيعات في مصر.

وبيّن تقرير مجلس الذهب العالمي أن أسواقاً عديد أخرى شهدت تراجعاً في الربع الثالث من العام الجاري، مثل أسواق الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 19%، الهند 46%، والصين، وهونغ كونغ 5%، وتراجع في تايوان 22%، وإيطاليا 25%، بريطانيا 31%، ألمانيا 10%، ووصلت نسبة التراجع 60% في فرنسا.

وأوضحت بيانات التقرير أن نمو المبيعات في المعدن الأصفر في الإمارات خلال الربع الثالث دفعت نمو إجمالي الطلب خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 12% من حيث القيمة لتصل إلى 13 مليار درهم مقابل 11.6 مليار درهم في ذات الفترة من العام الماضي.

وبين التقرير أن الربع الثالث من 2013 شهد نمواً في كمية مبيعات الذهب بنسبة 28% لتصل إلى 14.6 طن مقابل 11.5 طن في نفس فترة المقارنة من العام الماضي، وجاء النمو في الطلب على المشغولات الذهبية بسبة 26%، مرتفعاً الى 11.9 طن مقابل 9.5 طن.

وعلى مستوى كميات الطلب على الذهب في مجال الاستثمار بالأوراق المالية في الامارات فقد نما بنسبة 35%، ليرتفع من حيث الحجم الى 2.7 أطنان، في الربع الثالث من 2013، مقابل طنان في الربع نفسه من 2012.

وسجلت قيمة الطلب على المشغولات الذهبية في أسواق الدولة 1.86 مليار درهم مقابل 1.84 مليار درهم لذات فترة المقارنة بنمو 1%، وبلغت قيمة الطلب على الذهب في مجال الاستثمار في الربع الثالث 2013 حوالي 423 مليون درهم مقابل 390 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 8%.