برنامج تدريب منته بالتوظيف للسعوديين برواتب 8500 ريال

اعتمد الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي خطة الصندوق لإطلاق دفعة جديدة من الفرص التدريبية المنتهية بالتوظيف للشرائح المستفيدة من خدمات الصندوق بالتعاون مع عدد من كبريات الشركات الوطنية، وذلك برواتب تصل إلى 8500 ريال، إضافة إلى مميزات التأمين الطبي للموظف وعائلته والعلاوات السنوية مع الحوافز والمكافآت المالية أثناء التدريب وتأمين الوجبات الغذائية والتذاكر المخفضة والسكن لكل متدرب قبل مباشرته مهام عمله.

وأوضح مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي عادل فرحات في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية، أن هذه المنح التدريبية المنتهية بالتوظيف جاءت ضمن خطة أقرها وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق وضعت ضمن أولوياتها العمل على تأهيل المستفيدين لمواجهة تحديات سوق العمل للنهوض بالعنصر البشري بالتدريب بكافة مستوياته، إضافة لرفع مستوى الأفراد من خلال تدريب منهجي يضمن انخراطهم في فرص العمل المتاحة، ومن هنا يأتي تدشين هذه الدورات التدريبية المنتهية بالتوظيف.

وأوضح أن عقود التوظيف للمستفيدين تحت إشراف صندوق تنمية الموارد البشرية، للتثبت من مطابقة شروط العقود لمتطلبات وزارة العمل.

وأضاف فرحات أن هناك ست جهات من القطاع الخاص تم إطلاق برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف معها حيث سيخضع المتقدمون من الشباب للتدريب مع منحهم مكافآت تدريب قدرها ألفا ريال شهريا خلال مدة التدريب، وتتنوع الوظائف منها ما هو في قطاع الميكانيكا والكهرباء والأجهزة الدقيقة وفي قطاع تشغيل وصيانة محطات الكهرباء والمياه وفي قطاع الميكانيكا والكهرباء واللحام وصحة البيئة وبرواتب من 5 آلاف إلى 8500 ريال في كل من الشرقية، الرياض، مكة المكرمة وجدة.

وأكد فرحات أنه بعد انتهاء الدورات التدريبية سيباشر المستفيدون مهام عملهم في مقار وظائفهم.

ودعا الشباب الراغبين في شغل هذه الفرص التدريبية المنتهية بالتوظيف بالتسجيل عبر الرابط www.hiwpt.edu.sa، موضحا أن المستفيدين من خدمات الصندوق الذين يحق لهم الاستفادة من هذه الفرص الوظيفية هم مستفيدو الضمان الاجتماعي وجمعيات البر الخيرية، الأيتام، أبناء المطلقات والمعلقات والأرامل، وكل من يقل دخل معيله عن 8 آلاف ريال شهريا.