3 سعوديون على قمة أثرياء عرب سويسرا بـ10 مليارات دولار

قدر تقرير سويسري ثروة تسعة أثرياء عرب يقيمون في البلاد بما بين 11.3 إلى 15.8 مليار فرنك (12.5 إلى 17.5 مليار دولار) خلال 2013، وقد بقيت ثروة هؤلاء مُستقرة خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.

والأثرياء التسعة الذين ذكرتهم مجلة "بيلانز" الاقتصادية السويسرية، وشريكتها الفرنسية "بيلان" في تقريرهما السنوي عن أغنى 300 شخص سويسري أو مقيم في سويسرا، هم عائلة السليمان السعودية، وتقدر ثروتها بنحو 2 ـ 3 مليارات فرنك (2.2 ـ 3.3 مليار دولار)، وعائلة معوض اللبنانية وتقدر ثروتها بنحو 2 ـ 3 مليارات فرنك.

وتضم القائمة، رجل الأعمال (اللبناني - السعودي) بهاء الحريري وتبلغ ثروته نحو 2 ـ 3 مليارات فرنك، وعائلة الخريجي السعودية وتقدر ثروتها بنحو 2 ـ 3 مليارات فرنك، وعائلة عجة السورية وتقدر ثروتها بنحو 1.5 إلى 2.0 مليار فرنك (1.7 ـ 2.2 مليار دولار)، ورجل الأعمال المصري هشام أمين النشرتي وتقدر ثروته بما بين 500 ـ 600 مليون فرنك (550 ـ 660 مليون دولار)، وعائلة سماوي السورية وتقدر ثروتها بنحو 500 ـ 600 مليون فرنك، ورجل الأعمال التونسي كامل الأزعر وتقدر ثروته بنحو 300 ـ 400 مليون فرنك (330 ـ 440 مليون دولار)، ورجل الأعمال اللبناني عبد الله شاتيلا وتقدر ثروته بنحو 100 ـ 200 مليون فرنك (110 ـ 220 مليون دولار).

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية، أن هناك عشرات مِن الأثرياء العرب الذين لم يتم حصرهم في قائمة (بيلان) للعام الحالي، وبعضهم في قوائم الأعوام القليلة الماضية، بناء على طلبهم.

ولم تدرج الصحيفة في هذا التقرير العديد من رجال الأعمال مِن ذوي الأصول العربية المهاجرة منذ وقت بعيد، أو مِمن انقطعت صلاتهم المالية والاستثمارية مع البلدان العربية، ومنهم رجل الأعمال المصري فؤاد سعيد (3 ـ 4 مليارات فرنك)، وأبناء نيقولا حايك، (6 ـ 7 مليارات فرنك) مؤسس وصاحب شركة "سواتش" السويسرية للساعات.