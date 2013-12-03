البحرين تعيد النظر في سياسة دعم الوقود والغذاء

قال محافظ البنك المركزي البحريني، رشيد المعراج، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن بلاده ستُعيد النظر في سياسة الدعم على الوقود والغذاء بحيث يتجه الدعم للمواطنين الذين يستحقونه.

وأضاف المعراج أن سياسة الدعم سببت إفراطاً في الاستهلاك بشكل لا يمكن أن يكون مستداماً.

وأشار إلى أن الدعم موضوع حيوي ومهم وفي السنوات الماضية تم إعداد دراسات لتوجيه الدعم لمسنحقيه، وأكدت الدراسات أن الدعم يجب أن يرتبط بمستوى دخل المواطنين.

وقال المعراج "نبحث حالياً في الكثير من الخيارات لتوجيه الدعم لمستحقيه، وسنبدأ بشكل تدريجي بالأشياء التي لا تؤثر على حياة المواطنين، مثل دعم اللحوم والديزل، هذه الأمور يجب أن تعالج".

وحول نسب الدعم الذي توجهه الحكومة للسلع قال المعراج إنها ليست نسبة ثابتة، ولكنها تتفاوت من سلعة إلى أخرى، مثل دعم الكهرباء ودعم المحروقات حيث يشكل السعر المتاح للمواطنين نسبة بسيطة من السعر العالمي.

ومن المتوقع أن تتم مراجعة الدعم ابتداءً من الشهر الجاري مع مراعاة معدل التضخم الذي بلغ 3.8%، خلال اكتوبر الماضي.

وقال المعراج إنه يتوقع استقرار معدل التضخم في نهاية العام على مقربة من توقعات صندوق النقد الدولي عند 2.7%.