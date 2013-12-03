الشورى: قانون الاستثمار الأجنبي ألحق الضرر بالسعوديين

انتقد أعضاء في مجلس الشورى السعودي خلال جلستهم أمس نظام الاستثمار الأجنبي، معتبرين أنه ضيّق الخناق على السعوديين، وطالبوا بتشكيل لجنة خاصة لدرس مقترح لتعديله.

وقال العضو الدكتور خضر القرشي في مداخلته "لا أفهم في الاستثمار، ولكنّ سؤالاً مشروعاً يطرحه الناس، هل جلب الاستثمار الأجنبي تقنيات عالية للبلد أو منتجات غير متوافرة فيه؟ والذي نراه أن النظام ضيّق الخناق على السعوديين، ولم يضف أية فائدة للاقتصاد الوطني".

ووافقه الرأي العضو صالح العفالق، قائلاً في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الحياة، إن النظام بشكله الحالي تسبب بضرر كبير لصغار المستثمرين، مستغرباً وجود محال لغيار "الكنداسات" مملوكة لمستثمر أجنبي.

وقرر المجلس أمس إعادة درس مشروع المقترح لتعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من الأعضاء السابقين المهندس محمد القويحص والمهندس سالم المري والدكتور عبدالله بخاري بحسب المادة 23 من نظام عمل المجلس منذ أربعة أعوام وأربعة أشهر.

من جهتها، أوضحت اللجنة الاقتصادية بالمجلس أنها لم توافق على مشروع الأعضاء السابقين، لأن النظام بشكل شامل في حاجة إلى المراجعة والتعديل والدرس.