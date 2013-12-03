مصدر: مصر ردّت 500 مليون دولار وديعة قطرية في 2 ديسمبر

قال مصدر في البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن مصر ردّت وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الثاني من ديسمبر بعد رفض قطر تمديد أجلها.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع "رويترز "ردّت مصر 500 مليون دولار لقطر أمس الاثنين وأيضاً 500 مليون دولار في بداية نوفمبر الماضي."

كانت قطر أودعت مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في نهاية 2012، وحلّ موعد الاستحقاق ورفض البلد العربي الخليجي تمديد أجل الوديعة.

يذكر أن مصر ردّت في سبتمبر الماضي ملياري دولار بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات.

وقال المصدر لرويترز: "الآن نستطيع أن نقول إن مصر ردّت إلى قطر ثلاثة مليارات دولار حتى الآن."

وعقب الإطاحة بمرسي تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم منح وقروض لمصر قيمتها الإجمالية نحو 12 مليار دولار.