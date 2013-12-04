ديترويت أكبر مدينة أميركية على طريق إشهار إفلاسها

باتت مدينة "ديترويت" الأميركية مؤهلة رسمياً لإشهار إفلاسها تحت الفصل التاسع وفقاً لقانون الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن عنه قاضٍ أميركي خلال إصداره حكماً حول ديون تلك المدينة.

وبحسب صحيفة "الحياة"، أفادت صحيفة "ديترويت فري برس" بأن ديترويت باتت رسمياً أكبر مدينة أميركية في تاريخ الولايات المتحدة تشهر إفلاسها تحت الفصل التاسع، بعدما أعلن القاضي ستيفن رودس أنها مؤهلة لذلك نظراً لتوافر كل المعايير القانونية التي تتيح حمايتها من دائنيها.

وذكرت أن هذا الحكم ينهي 4 أشهر من الغموض بشأن مصير المدينة، التي تقدر ديونها بأكثر من 18 مليون دولار.

وقال رودس: "توصلنا إلى اكتشاف قضائي بأن هذه المدينة لا تستطيع سداد ديونها، ولكن لديها في الوقت ذاته فرصة لانطلاقة جديدة، وآمل أن يغتنم هذه الفرصة كل شخص مرتبط بهذه المدينة".

كما ذكر القاضي أنه سيسمح باقتطاع الرواتب التقاعدية. يشار إلى أنه بعد قرار القاضي اللفظي، الذي يفترض أن يليه تقرير مكتوب من 140 صفحة، حصلت ديترويت على الضوء الأخضر لإشهار إفلاسها.

يُذكر أن عدد سكان ديترويت تراجع من 1.5 مليون نسمة في خمسينات القرن الماضي إلى حوالى 700 ألف شخص.