مصر: نتوقع تدفق المزيد من مساعدات دول الخليج

قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع مزيداً من المساعدات الخليجية فضلاً عن 12 مليار دولار تعهّدت بها دول المنطقة منذ عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو.

وسئل عما إذا كان يتوقع مزيداً من المساعدات فرد بالإيجاب، مضيفاً أنه لا يعرف حجمها تحديداً. وكانت كل من الكويت والسعودية والإمارات قدمت مساعدات لمصر.

وأضاف على هامش "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" في القاهرة أن مصر لا تعتمد على المساعدات فحسب بل على تدفق الاستثمارات أيضاً.

إلى ذلك، قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح اليوم الأربعاء إنه يتوقع وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 4-5 مليارات دولار في 2013-2014.

وقال صالح على هامش المنتدى الاستثماري المصري الخليجي في القاهرة "أنا متفائل بوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خمسة مليارات دولار" في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل.

وقال الوزير إنه سيقوم في مستهل عام 2014 بجولة في السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت "بهدف جذب استثمارات جديدة".

وفي وقت سابق اليوم قال صالح في كلمة أمام المنتدى إن إجمالي استثمارات دول الخليج في مصر يبلغ 49.8 مليار دولار مقارنة مع إجمالي الاستثمارات الغربية البالغ 46.2 مليار دولار.

وتعتزم مصر طرح نحو 60 مشروعاً على المستثمرين الخليجيين خلال الملتقى الذي يستمر اليوم وغداً الخميس ويشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب.

يُذكر أن وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أطلق اليوم الأربعاء مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تمتد لفترة خمس سنوات وتشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة.

