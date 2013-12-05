أستراليا وكوريا الجنوبية تلغيان التعريفات الجمركية

قال رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، اليوم الخميس، إن بلاده أبرمت اتفاقاً للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية سيلغي تعريفات جمركية تصل إلى 300% على صادرات أستراليا الرئيسية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمواد الأولية.

وكوريا الجنوبية هي ثالث أكبر سوق لصادرات أستراليا، ورابع أكبر شريك تجاري لها. وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية 31.9 مليار دولار أسترالي (28.76 مليار دولار أميركي) في 2012، وبلغت قيمة صادرات أستراليا إلى كوريا 21.6 مليار دولار أسترالي.

وقال أبوت إن الاتفاق سيفتح أسواقاً جديدة للخدمات والاستثمار، لكن البيان أشار أيضاً إلى أن بعض الصناعات الأسترالية مثل السيارات ومكوناتها قد تواجه منافسة متزايدة من الواردات الكورية.

وتسعى أستراليا إلى إبرام اتفاقات للتجارة الحرة مع شركاء تجاريين آخرين في آسيا، من بينهم اليابان والصين أكبر سوق لصادراتها.

وسيبدأ سريان الاتفاق الذي أبرم في وقت سابق هذا الأسبوع بعد إتمام عملية التصديق عليه في البلدين كليهما.