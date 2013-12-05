الرئيس المصري يطالب السعوديين بزيادة استثماراتهم في مصر

طالب الرئيس المصري الانتقالي المستشار عدلي منصور الخميس وفد رجال الأعمال الذي يقوم بزيارة مصر حالياً بزيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة القادمة.

وكان منصور قد استقبل، الخميس، وفد رجال الأعمال السعودي المشارك في أعمال المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الأول بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أحمد عبد العزيز قطان، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد منصور خلال اللقاء أن الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها لحل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين السعوديين وطالبهم بزيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة القادمة.

وأعرب رجال الأعمال السعوديون عن أملهم في حل المشاكل والمعوقات التي تواجههم لزيادة استثماراتهم في مصر، مؤكدين ثقتهم من جدية الحكومة المصرية في العمل على حلها.

