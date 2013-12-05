ترحيل أكثر من 31 ألف مخالف لأنظمة الإقامة بالسعودية

قدرت أعداد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل الذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم من منطقة مكة المكرمة بـ31 ألف مخالف ومخالفة بحسب صحيفة "عكاظ".

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة المنطقة، العقيد بدر بن سعود آل سعود، أن أعداد المودعين في دار الخدمات العامة بالشميسي على طريق جدة السريع، منذ بداية الحملة الأمنية التصحيحية وحتى أمس (اليوم الحادي والثلاثين للحملة)، بلغ 46 ألفاً و809 أشخاص ما بين رجل وامرأة وطفل، ومن بين المضبوطين مطلوبون لجهاز الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وأشار العقيد بدر بن سعود إلى أن أرقام المرحلين ترتفع بصورة يومية، لافتاً إلى أن التركيز ينصب حالياً على من يسلمون أنفسهم لجهات الضبط المشاركة في الحملة.

وقال إن دار الخدمات العامة بالشميسي تتكفل بتقديم الإعاشة اليومية للمخالفين مجاناً، وقد تم الاتفاق مع متعهدين لتأمين ثلاث وجبات يومياً لكل مخالف ومخالفة، إضافة إلى وجبات خفيفة ومشروبات في صالات الاستقبال والمغادرة.

وتوجد حافلات لتنقلات المخالفين داخل مركز الخدمات، ومغسلة كبيرة سيتم تشغيلها قريباً، وسيقوم العاملون فيها بأخذ ملبوسات المخالفين والمخالفات من عنابرهم وإعادتها بعد غسلها من دون مقابل.

وتنفذ الحملة بإشراف مدير الأمن العام، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وبمتابعة ميدانية مستمرة من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء علي بن محمد السعدي الغامدي ونائبه، ومديري شرط المحافظات وأفرع الأمن العام والضبط الإداري في المنطقة.