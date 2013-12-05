290 مليار ريال توقعات فائض ميزانية السعودية في 2013

في الوقت الذي ينتظر إعلان السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة ميزانيتها للعام الجاري، توقع اقتصاديون أن تكون الميزانية الأعلى إنفاقاً فعلياً في 2013، بينما ستكون ميزانية 2014، الأكثر إنفاقاً تقديرياً في تاريخ المملكة.

وبحسب صحيفة "الرياض"، توقع محللون في هذا الخصوص وصول فائض الميزانية إلى 290 مليار ريال مع وصول إجمالي إيرادات الميزانية النفطية وغير النفطية إلى 1.16 تريليون ريال.

وقال المستشار الاقتصادي، الدكتور فهد بن جمعة، إنه من المتوقع أن يصل الإنفاق الفعلي لميزانية عام 2013 إلى 870 مليار ريال، متجاوزاً الإنفاق الفعلي لميزانية 2012 بمقدار 17 مليار ريال، وسوف تبلغ الإيرادات الفعلية النفطية 1.08 تريلوين ريال لهذا العام.

وتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الميزانية النفطية وغير النفطية 1.16 تريليون ريال، أي بفائض قدره 290 مليار ريال، وذلك بأقل من فائض 2012 بمقدار 96 مليار ريال نتيجة لتراجع أسعار النفط العربي الخفيف إلى متوسط 108.4 دولار للبرميل وليس نتيجة لانخفاض الإنتاج الذي من المتوقع أن يبلغ متوسطه 9.58 مليون برميل يومياً، حيث بلغ متوسط الصادرات النفطية 7.26 مليون برميل يومياً.

كما رجح أن ترتفع المصروفات التقديرية لميزانية 2014 إلى 840 مليار ريال، والتي تعد الأعلى في تاريخ المملكة، بينما تكون الإيرادات التقديرية 846 مليار ريال، ليكون الفائض 6 مليارات ريال بناء على متوسط سعر 80 دولاراً للبرميل.

من جهته، توقع المحلل والباحث الاقتصادي، نايف العيد، أن تحقق الميزانية لهذا العام فائضاً بين 270 و295 مليار ريال مع ثبات أسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل وارتفاع الإيرادات غير النفطية.

وتوقع أن ترتفع المصروفات في الميزانية الجديدة والتي من المتوقع أن تكون ثاني أكبر الميزانيات بالأرقام بعدما أنفقت المملكة خلال العام الحالي ما يقارب 820 مليار ريال على العديد من القطاعات الرئيسية يتصدرها قطاعا التعليم والصحة والعديد من البنى التحتية.