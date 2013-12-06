الذهب التركي يسجل أعلى مستوى في واردات 2013

ارتفعت واردات الذهب التركية إلى أعلى مستوياتها هذا العام بعد تراجع كبير في أسعار المعدن النفيس، ومن المتوقع أن تحقق مزيداً من الصعود إذا تقرر رسمياً تخفيف القيود المفروضة على التجارة مع إيران.

وأظهرت بيانات من بورصة اسطنبول أن تركيا استوردت 270.7 طن من الذهب في الأحد عشر شهراً الأولى من العام، أي أكثر من مثلي واردات 2012 بأكمله البالغة 120.8 طن.

وترجع الزيادة إلى تراجع حاد في أسعار الذهب هذا العام، حيث انخفضت 26% منذ ديسمبر 2012 بعد صعودها على مدى 12 عاماً متعاقبة.

وقال كاميرون ألكسندر، المحلل لدى "تومسون رويترز جي إف إم إس": "رأت تركيا مثل معظم الأسواق الحساسة للأسعار في انخفاض مستوى السعر هذا العام فرصة لإعادة بناء المخزونات وتلبية بعض الطلب الكامن الذي تكون مع خروج المستهلكين من السوق بسبب الأسعار المرتفعة."