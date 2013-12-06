مصر تسعى لعودة المستثمر الخليجي عبر استثمارات "مليارية"

تعمل الحكومة المصرية جاهدة لاستعادة ثقة المستثمرين الخليجيين بشكل خاص في اقتصادها، عبر بوابة "الثقة والأمان.

ووفقا لصحيفة "الحياة"، أعلن وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، أن الحكومة المصرية تعمل على حل المشاكل المتعلقة بالمستثمرين الإماراتيين في مساعٍ جدية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية.

وقال الجابر إن الثقة كبيرة في الكفاءات المصرية وفي قدرة مصر على تخطي التحديات التي تواجهها بدعم من الدول العربية الشقيقة.

وأوضح أن تحقيق الأمن والاستقرار في مصر من الأمور المهمة الداعمة لنمو الاقتصاد.

وأمل في خروج منتدى الاستثمار المصري - الخليجي باقتراحات مثمرة لكيفية مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

ولفت الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في مجلس التعاون، عبدالعزيز حمد العويشق، إلى أن المستثمرين الخليجيين "مهتمون بالمشاريع الاستثمارية التي ستطرحها مصر في الفترة المقبلة، وهي ستساهم في دعم نمو اقتصادها".

وأشار إلى أن المستثمر الخليجي يركز على الاستثمارات طويلة المدى. وطالب بضرورة الاهتمام بالاستثمار الحقيقي الذي يساهم في توفير فرص عمل ونقل المعرفة والخبرات.

وشدد على ضرورة أن تعرّف الحكومة المصرية المستثمرين بفرص الاستثمار المناسبة والمتاحة في مصر، بما يحقق الأهداف المطلوبة والمرجوة، ووجود ضمانات قانونية للمستثمر مع توفير برامج التأمين ضد الأخطار، موضحاً أن المسؤولين في مصر يؤكدون عزمهم على توفيره في المستقبل القريب. واعتبر أن الحكومة المصرية مطالبة بتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وإزالة المعوقات الجمركية وسعر الصرف، وتطوير البنية التحتية والبيئة التشريعية.

وقدر رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية الإماراتية، محمد العبار، مبيعات مشاريع شركته في مصر "بنحو 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي" لافتاً إلى ارتفاع حجم استثمارات شركته في القطاع العقاري المصري إلى 57 ملياراً ما يعادل 8 مليارات دولار.

وأعلن أن استثمارات الشركة ازدادت 700% على مدار 7 سنوات منذ بدء أعمالها في مصر.

من ناحية أخرى، تنوي وزارة الطيران المصرية رفع عدد طائرات أسطولها الى 127 حتى عام 2025.

وتوقع وزير الطيران المدني المصري عبدالعزيز فاضل، أن تبلغ استثمارات قطاع الطيران 20 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. وأشار إلى أن القطاع حافز للتنمية والاستثمار إذ يساهم بنسبة 1.2% من الدخل القومي، ويؤمّن 197 ألف فرصة عمل ويدفع 3.5 مليار جنيه ضرائب سنوية.

وكشف وزير المال المصري أحمد جلال في لقاء مع الصحافيين على هامش المنتدى المصري الخليجي للاستثمار، أن الوزارة تعد لفتح اعتماد إضافي لتمويل الحزمة التنشيطية الجديدة، وستُحدد قيمتها بناءً على ما هو مُتاح من مساعدات عربية وموارد مختلفة قيد التدبير. وأكد التزام الوزارة قاعدة عدم تخصيص أموال لا موارد لها، ما يعني التزامنا خفض العجز إلى 10% من الناتج المحلي.