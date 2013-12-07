اتفاقية جديدة لمنظمة التجارة بعد مفاوضات دامت 12 عاماً

قال دبلوماسيون إن منظمة التجارة العالمية اتفقت على أول إصلاح تجاري عالمي اليوم السبت، بعد أن تخلت كوبا عن تهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) على هذه الحزمة من الإجراءات.

وتمثل هذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال محادثات في جزيرة بالي الإندونيسية أول اتفاقية تجارية عالمية تتوصل إليها منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995 وتقول بعض التقديرات إنها قد تساوي تريليون دولار للاقتصاد العالمي.

وتنقذ الاتفاقية أيضا منظمة التجارة العالمية من حافة الفشل وستعيد الثقة في قدرتها على تقليص العوائق أمام التجارة العالمية بعد مفاوضات غير مثمرة على مدى 12 عاما.