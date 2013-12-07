قريباً.. الكويتيون يجوبون أوروبا بدون "تأشيرة"

قال رئيس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد إن الكويت دخلت رسمياً إلى قائمة الدول التي يحق لمواطنيها الدخول إلى بريطانيا من خلال التأشيرة الإلكترونية التي يتم تقديمها قبل 48 ساعة من دخول البلد، مؤكداً أكد الشيخ صباح الخالد عقب محادثات مع وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، أن بلاده تعتبر التأشيرة الإلكترونية "خطوة أولى" لإلغاء التأشيرة نهائيا، مشددا على أن هذه الاتفاقيات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقاً لصحيفة القبس.

إلى ذلك، قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله لـ"العربية.نت" إن التأشيرة الإلكترونية فقط للراغبين في زيارة بريطانيا على صعيد السياحة ولفترة لا تزيد عن 6 أشهر.

وأكد الجارالله أن المواطن الكويتي الذي يحتاج إلى تأشيرة متعددة السفرات ولفترات طويلة مثل عامين أو 5 أعوام، فسيقوم بمراجعة السفارة البريطانية في الكويت، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن الخارجية الكويتية ستعمل على إلغاء التأشيرة نهائيا بعد فترة تطبيق التأشيرة الإلكترونية مباشرة وبعد نجاحها.

إلى ذلك، قال الجارالله إن الكويت تحاول تيسير سفر مواطنيها، وأن هناك مفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة لإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة "شينغن" الأوروبية، حيث سيكون بمقدور الكويتي دخول جميع دول أوروبا دون الحاجة إلى تأشيرة سياحية.

ونفى الجارالله أن تكون هنالك مشاورات بين الكويت وأميركا حول إلغاء التأشيرة، وهو أمر مستبعد في الوقت الراهن.

بدوره قال وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ "كان من دواعي سروري أن أشهد إعلان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأن الكويت ستكون جزءا من خطة التأشيرات الجديدة التي ستسمح للكويتيين التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة الالكترونية قبل 48 ساعة من دخول البلد".

وأضاف هيغ سيكون ذلك بشكل مجاني، وسنقوم بإطلاق هذا المشروع في بلدان أخرى، حيث الزوار أدنى عددا من الكويتيين، وسنطبق هذا النظام في وقت لاحق من عام 2014 عندما نتأكد من عمل هذا النظام بشكل جيد بالنسبة إلى بريطانيا، ونتأكد أنه يعمل كما يلزم من دون أي مشاكل، وعاد ليؤكد "نحن ملتزمون بهذا النظام الجديد، وعلى ثقة أنه سيساعد عشرات الآلاف من الزوار الكويتيين".