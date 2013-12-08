بن سحيم: القطريون لديهم طموحات استثمارية ضخمة بمصر

كشف الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني رئيس وفد رجال الأعمال القطريين الذين شاركوا في منتدى الاستثمار الخليجي المنعقد بالقاهرة مؤخراً، أن شركة "ستيت" القابضة التي تضم في مجلس إدارتها رجال الاعمال من مختلف الدول العربية، تقوم حالياً بدراسة عدة مشاريع جديدة في مصر في عدد من المجالات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وقال بن سحيم في بيان حصلت العربية.نت على نسخة منه، إنه استعرض خلال لقائه بالدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل المصري مشروعات خاصة بالسكة الحديد وأخرى في قطاع الخدمات اللوجيستية وبعض المجالات الأخرى.

وجدد بن سحيم الحديث عن المنطقة الصناعية في مصر قائلا "أتمنى أن يشارك القطاع الخاص القطري في هذا المشروع الضخم وسوف نجلب له مستثمرين من أنحاء العالم".

وأكد الشيخ محمد بن سحيم أن لقاءه مع الرئيس المصري عدلي منصور ضمن الوفد الاستثماري الخليجي سيكون له أثر إيجابي في اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتحقيق هدف المنتدى وهو الشراكة الاستراتيجية والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج ومصر.

وأيد بن سحيم ما دار من حديث حول ضرورة مراجعة عدد من اللوائح والتشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر وحيا تشديدات وتوجيهات الرئيس منصور للحكومة لتذليل كل العقبات أمام المستثمرين وضرورة ضمان سلامة الاستثمار من المخاطر حتى يزداد اطمئنان المستثمر الأجنبي والعربي.

وأضاف "الوفد القطري ضم 18 رجل أعمال، منهم من له استثمارات قائمة بالفعل في مصر والآخرون لديهم طموحات استثمارية، جاءوا من أجل تحقيقها ونحن كرجال أعمال قطريين نمثل القطاع الخاص نعلم جيداً قيمة ومستقبل مصر في الاستثمار ولا توجد أي موانع من أي نوع لإقامة استثمارات قطرية جديدة واستكمال ما هو موجود".

وأضاف بن سحيم "نحن كرجال أعمال نعي جيداً مقومات مصر في مجال الاستثمار من موقع جغرافي متميز وموقعها المحوري في الشرق الأوسط وإفريقيا وثرواتها الطبيعية ونحن مقبلون عليها مثل كل الاستثمارات العربية والأجنبية، أما عن المشاحنات السياسية فلاشك ستزول لأننا في النهاية عرب وإخوة مهما حدث".

وعن الخطوات الفعلية للاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، قال بن سحيم "إننا في مجلس الأعمال المصري القطري أسسنا لجنة تنفيذية اتخذنا قرارها على هامش المنتدى دورها تسويق الفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين ومقرها في قطر، وتهدف إلى ترويج وتنفيذ المشروعات ومتابعتها".

وأكد أن القطاع الخاص القطري منفتح على كل المجالات الاستثمارية في مصر ونحن مثلا في شركة "ستيت" القابضة نستثمر في أكثر من 15 مجالاً في العالم، والآن نحن بصدد دراسة أكثر من مشروع في مجالات مختلفة.

وعن بداية استثماراته في مصر قال بن سحيم "جئت لمصر مستثمراً عام 1982 وكان استثماراً عقارياً سياحياً في منطقة راس سدر التي لم يكن أحد يعلم شيئاً عنها، بعدها توسعت الاستثمارات في أكثر من مجال فساهمنا في شركة القلعة وشركة نعيم بالإضافة الى مساهمتنا في الفترة الأخيرة في مجموعة حديد المصريين والتي تعد من كبرى الشركات التي ساهمت فيها ستيت القابضة، ونحن ننشد من واقع الدراسات الموضوعة أن يكون لحديد المصريين شأن دولي في مجال صناعة حديد التسليح وذلك بفضل شركائنا في مصر".