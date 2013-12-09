3 آلاف مخالفة "عمل" في السعودية بـ20 ألف طلعة تفتيشية

ضبطت وزارة العمل السعودية 2815 مخالفة لنظام العمل خلال أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية أجرتها فرق التفتيش خلال شهر محرم 1435، وذلك استمراراً لحملات وزارة العمل التفتيشية بجميع مناطق السعودية للتأكد من التزام أصحاب العمل.

وفي هذا الصدد، أغلقت الوزارة خدمات الحاسب الآلي عن 2825 منشأة ضمن خطة الزيارات خلال الشهر الأول، ولم يتم الاستدلال على مواقعها المثبتة في سجلات الوزارة، فيما بلغت نسبة المخالفات في المادة (39) من نظام العمل الخاصة بتشغيل عمالة الغير والعمل للحساب الشخصي 21% من إجمالي المخالفات، بينما بلغت مخالفات التوطين الوهمي 22%، ومخالفات تأنيث المحلات النسائية 6%، بينما بلغت مخالفات نظام العمل الأخرى 51% من إجمالي المخالفات.

وتصدّرت منطقة مكة المكرمة عدد المخالفات المسجلة بنسبة 22% من إجمالي المخالفات، تليها منطقة الرياض بـ20%، ومنطقة القصيم بنسبة 17%، والمنطقة الشرقية بنسبة 16%، ومن ثم باقي المناطق.

واحتل نشاطا تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء النصيب الأكبر من عدد الزيارات التفتيشية.

وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبوثنين، استمرار حملات التفتيش لجميع المناطق لتشمل كافة القطاعات والأنشطة، مبيناً أن الوزارة أهابت بفرق التفتيش في مناطق المملكة بمضاعفة جهودها والاستمرار في تنظيم الحملات وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة وعدم التهاون في التفتيش، وأن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمل الجميع مسؤولياته.

وأشار الدكتور أبوثنين إلى أن إجمالي المنشآت التي جرت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، وشرعت الوزارة في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، وشكلت لجاناً للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين.