33 مليار درهم مشتريات تجزئة متوقعة من زوار دبي في 2017

لعبت تجارة التجزئة في دبي خلال العقد الماضي دوراً رئيسا في اقتصاد الإمارة، حيث نما اقتصاد دبي بوتيرة سريعة منذ بداية الألفية، بمعدل متوسط وصل إلى 9.8% سنوياً منذ العام 2001 وحتى 2012، وفقا لصحيفة البيان.

وقال سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مستقبل قطاع التجزئة في دبي، إن تجارة الجملة وقطاع التجزئة ساهمت في هذا النمو المطرد، بمعدل يزيد على 12% سنوياً في المتوسط، وأضاف: "استناداً إلى مختلف المصادر والتقديرات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية، بلغت مبيعات التجزئة في دبي خلال عام 2012 حوالي 100 مليار درهم، وتظهر الإحصاءات التقديرية على مدى السنوات المقبلة وحتى عام 2017، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% سنوياً، مع نمو بالمعدل ذاته في تجارة التجزئة، ومن المتوقع أن تزيد مشتريات التجزئة من قبل الزوار لتصل إلى ما يقرب من 33 مليار درهم بحلول عام 2017، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي المبيعات، على أن يزيد إجمالي المبيعات بنسبة 5.7% سنويا خلال الفترة 2013-2017".

وأشار القمزي إلى أن التقديرات الأولية تؤكد على أن استضافة معرض إكسبو 2020، يمكن أن ترفع عدد السياح إلى 20 مليون سائح، على أن يساهم الزوار الأجانب في تجارة التجزئة ما يقرب من 20 في المئة، وهو مؤشر قوي على أهمية السياحة الدولية لتجارة التجزئة في دبي.