اتحاد اليورو يلغي رسوماً على الوقود المستورد للطائرات

أقر الاتحاد الأوروبي أمس، إعفاء وقود الطائرات المستورد من الرسوم الجمركية بدءا من العام المقبل، لينهي حالة من الغموض استمرت عدة أشهر وأثارت قلق شركات الطيران ومصافي النفط والتجار.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن وزراء الاتحاد الأوروبي "أقروا اليوم قواعد تلغي الرسوم على واردات وقود الطائرات ابتداء من أول يناير 2014".

وذكرت المفوضية أن القرار يسري على كل واردات وقود الطائرات أيا كان المنشأ. وكان قطاع الطيران الأوروبي وتجار الوقود ومنتجو النفط في الشرق الأوسط يخشون أن يؤدي تغيير نظام الرسوم الجمركية بالاتحاد الأوروبي بدءا من العام المقبل إلى فرض رسوم بنسبة 4.7% على وقود الطائرات المستورد من خارج الاتحاد. وقالت المفوضية إنها ستراجع قرار تعليق الرسوم خلال خمس سنوات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قال في يونيو حزيران إنه سيفرض رسوما على الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بدءا من أول يناير كانون الثاني 2014 بعد استبعاد تلك الدول من برنامج يقدم مزايا تجارية للاقتصادات النامية.