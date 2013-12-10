السعودية: قرار بضم فئات عمرية لـ"حافز" حتى 60 عاماً

أقر مجلس الوزراء السعودي استحداث برنامج "حافز" لمن يواجهون صعوبة في إيجاد الوظيفة، وفقا لما أكده وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه.

وبموجب هذا القرار أصبح البرنامج يشمل مُخصصاً مالياً لفئات عمرية لم تكن مدرجة سابقاً، إضافة إلى الدعم الخاص بالحصول على وظائف، كما ذكرت صحيفة الرياض.

وقال وزير العمل: "اهتمام القيادة بكافة فئات المجتمع، بإقرار هذا المخصص، يمثل استمراراً للمبادرات الهادفة التي ستحفز الحراك الوظيفي في سوق العمل، من أجل استيعاب شريحة أكبر وفئات عمرية مختلفة من أبناء وبنات الوطن".

وأضاف: "تهدف برامج حافز إلى مساعدة الباحثين الجادين عن عمل، أو الذين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، على تطوير مهاراتهم والاستفادة من فرص التوظيف المتاحة بسوق العمل".

وأردف: "تهدف هذه البرامج إلى توفير قاعدة بيانات للجهات الراغبة في التوطين لسد حاجاتها من الموارد الوطنية، وإيجاد فرص وظيفية للباحثين الجادين عن عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم وقدراتهم".

وتابع وزير العمل: "هذه الأهداف تتحقق من خلال برنامج "طاقات" الذي يقوم بربط قوائم الباحثين عن عمل في برنامجي حافز "إعانة الباحثين عن عمل، وصعوبة الحصول على عمل" بمنشآت القطاع الخاص الراغبة في التوطين، حيث يطرح برنامج "طاقات" فرصاً وظيفية متنوعة في مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي تنظيم "حافز مخصص صعوبة البحث عن عمل" ليشمل الباحثين الجادين عن عمل في الفئة العمرية من 35 عاماً حتى 60 عاماً.

ويوفر هذا التنظيم مخصصاً مالياً شهرياً للمستفيدين منه "لمدة عام هجري" يبلغ في الأشهر الأربعة الأولى منه 1500 ريال شهرياً، ثم 1250 شهرياً في الأشهر الأربعة التالية. ويصل المخصص المالي إلى ألف ريال شهرياً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.

ويعتبر تنظيم "مخصص صعوبة البحث عن عمل" تنظيماً جديداً مضافاً إلى برنامج حافز، ومن ثم فهو لا يلغي إعانة البحث عن عمل بقيمة ألفي ريال المقدمة للشباب الباحثين عن عمل بين 20 و35 عاماً.

ويستفيد من "تنظيم مخصص صعوبة البحث عن عمل" الفئة العمرية من 35 إلى 60 عاماً، كما يمكن أيضاً أن يستفيد من إعانة "مخصص صعوبة البحث عن عمل" الشباب الذين انقطعت عنهم إعانة الألفي ريال، وذلك بشرط أن تتوافر فيهم شروط "صعوبة البحث عن عمل"، حيث يمكنهم أن يتقاضوا دعم "صعوبة البحث عن عمل" بقيمة 1500 ريال، ثم 1250، ثم ألف ريال.

ويسمح البرنامج الجديد للمقيمين في دور الرعاية بفرصة الاستفادة من المخصص المالي وخدمات طاقات للتدريب والتوظيف.

ويقدم برنامج "حافز مخصص صعوبة البحث عن عمل" برامج التأهيل والتدريب وخدمات المساعدة على التوظيف التي يوفرها صندوق تنمية الموارد البشرية.

وبموجب نصّ قرار وإعلان مجلس الوزراء عن البرنامج، من المقرر أنْ يبدأ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تسجيل الراغبين في الاستفادة من برنامج "حافز مخصص صعوبة الحصول على عمل" بشكل رسمي بعد 90 يوماً من تاريخ صدور القرار.