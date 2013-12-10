"الواسطة" تتصدر أعلى درجات الفساد في السعودية بـ92%

أوصت دراسة منتدى الرياض الاقتصادي حول الفساد، التي ناقشها المنتدى بعنوان "الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه"، بربط أجهزة مكافحة الفساد في المملكة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مباشرة وليس الأجهزة التنفيذية في الدولة، مما يمكِّنها من أداء عملها بفعالية.

وفي سياق متصل قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد الصقية في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الدراسة التي تقدم بها للمنتدى وباقي الدراسات الموجودة تحظى باهتمام صانع القرار كي لا تكون توصيات عادية.

وأضاف الصقية: "لدينا مبادرات تضمن تنفيذ التوصيات لتحويلها إلى مبادرات عملية".

ولفت الصقية إلى وجود أربعة محاور في الدراسة التي تقدم بها للمنتدى، المحور الأول هو جانب تطوير الأنظمة لمكافحة الفساد، والثاني دور مجلس الشورى في مكافحة الفساد للإسهام في تعزيز الشفافية، أما الثالث فهو عمل بوابة إلكترونية تضمن الشفافية، وتشمل معلومات وافية عن المشروعات الحكومية وتنفيذها، فيما يركز المحور الأخير على الموارد البشرية المتعلقة باختيار القيادات.

وبحسب صحيفة الشرق، أوصت دراسة "الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه"، التي قدمت للمنتدى بتعديل نظام مجلس الشورى ومنحه صلاحيات التحقيق والمساءلة، وسرعة البت في قضايا الفساد من خلال القضاء على بطء إجراءات التقاضي الذي يؤخر حسم القضايا.

من جانبه، أكد أمير منطقة الرياض الأمير خالد بن بندر، أن المنتدى سيطرح قضايا القطاع الخاص، لافتاً إلى أن التوصيات ستطرح حلولا مناسبة لحل جميع ما يتعلق باحتياجات وهموم المواطن.

وأظهرت الدراسة أيضا، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، أن درجات انتشار الفساد المالي والإداري تتمحور حول الواسطة بنسبة 92.1%، و80.8%، في إساءة استخدام النفوذ، مشيرة إلى أن أهم أسباب انتشار الفساد يعود إلى ضعف الوازع الديني بنسبة 87.8%.

إلى ذلك، دعت توصيات الدراسة إلى إيجاد نظام متابعة ومراقبة محكم لتنفيذ المشروعات الحكومية، حيث يُعد التلاعب في العقود الحكومية من أهم مظاهر الفساد في المملكة، خصوصاً في مشاريع المناطق الريفية، وبناء المرافق العامة الكبيرة كالمطارات والسدود والطرق السريعة وعقود المعدات الكبيرة وغيرها، وهي المشاريع التي يكثر فيها الفساد.

وطالبت التوصيات بتطبيق الحكومة الإلكترونية في المناقصات الحكومية لإغلاق ثغرات ترسية المشاريع على غير مستحقيها، واستخدام مواقع الأجهزة الحكومية بالإنترنت، لتبسيط وتسهيل الإجراءات وتسجيلها بما لا يتيح للعنصر البشري التدخل، مما يقلل من فرص ممارسة الفساد، والتركيز على التعليم والتدريب على علوم تقنية المعلومات والاتصالات واستخداماتها باعتبارها من أهم الوسائل لتحقيق التنافسية العالمية، وتنظيم عملية بيع عقود الباطن وفق الشروط الملزمة.

وحثت الدراسة على العمل على دعم النزاهة ومكافحة الفساد بإدخالها في المناهج التعليمية، ودعم كل الجهود لاستخدام وسائل تعليمية حديثة ومتجددة، تناسب العصر، وتهتم بمناهج التربية على القيم الإسلامية والتربية الوطنية في كل مراحل التعليم.

وأكدت أهمية دراسة مستوى تكلفة المعيشة المناسبة للمواطن الموظف بالأجهزة الحكومية، بما يتناسب والعيشة الكريمة، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار، وبالتالي تكلفة المعيشة، مما يدفع بعض الناس إلى البحث عن مصادر للدخل قد تكون غير مشروعة وتصب في الفساد الإداري والمالي.