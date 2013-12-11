أسعار الطماطم في الأسواق السعودية تهوي بـ32% في شهر

على غير عادتها منذ بداية عام 2013، تراجعت أسعار الجملة للطماطم في الأسواق السعودية بنسبة 32 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر من العام نفسه، ليسجل مؤشرها مستوى 361.3 نقطة، مقابل 528.8 نقطة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية، أنه رغم تراجع أسعار الجملة للطماطم في نوفمبر، إلا أنها تبقى أكثر الخضراوات ارتفاعاً من بداية العام بنسبة 54 في المائة منذ بداية العام، كما ارتفعت أسعارها بنسبة 27 في المائة خلال عام كامل "منذ نوفمبر 2012 حينما سجل مؤشرها 284.1 نقطة".

ويأتي تراجع أسعار الطماطم خلال نوفمبر بعد أن شهدت ارتفاعاً لأعلى مستوياتها خلال العام الجاري خلال شهرين متتاليين، وهما سبتمبر أكتوبر، عند مستوى 429.1 نقطة ومستوى 528.8 نقطة، على التوالي، بنسبة ارتفاع قدرها 36 في المائة.

ويعد مستوى أسعار الطماطم لشهر أكتوبر أعلى مستوى شهدته منذ بداية العام، ليرتفع عن مستواه الذي سجله خلال شهر رمضان، الذي صادف شهر يوليو، 418.2 نقطة، حيث يعتبر أعلى مستوى خلال العام. إلا أنها تراجعت بنسبة 7 في المائة بعد شهر رمضان بشهر، وتحديداً بنهاية أغسطس، لتصل إلى مستوى 388.2 نقطة، مقارنة بمستواها في نهاية شهر رمضان الذي يصادف يوليو 418.2 نقطة.

وبلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر نوفمبر 158.3 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري، مسجلا أول تراجع في خمسة أشهر "منذ يوليو 2013"، فيما ارتفع بنفس النسبة على أساس سنوي، كما ارتفع بنسبة 0.6 في المائة منذ بداية العام.

وتلا "الخيار" أسعار الطماطم من حيث الأكثر ارتفاعاً من بداية العام، بنسبة ارتفاع قدرها 52 في المائة، ثم البطاطس بنسبة 46 في المائة، والبصل بنسبة 34 في المائة، والباميا بنسبة 12 في المائة، والعنب بنسبة 7.5 في المائة.

واستقرت تقريباً أسعار الجملة لبقية السلع المكونة لمجموعة الخضراوات وهي البطيخ، وعصير البرتقال، والعصير المشكل.

وتصدر ارتفاعات الخضراوات على أساس شهري، البطاطس والبصل بنسبة ارتفاع 25 في المائة لكل منهما. فيما تصدر التراجعات الباميا والبرتقال بنسبة 19 و13 في المائة على التوالي. كما تصدرت البطاطس، الخضراوات من حيث الأكثر ارتفاعا خلال عام كامل "من نوفمبر 2012 حتى نهاية نوفمبر 2013" بنسبة ارتفاع 43 في المائة.

ودفع تراجع أسعار الطماطم، مؤشر الجملة لأسعار "الخضراوات والفواكه" إلى التراجع بنسبة 10 في المائة على أساس شهري، بينما تبقى مرتفعة بنسبة 8 في المائة في عام، و9 في المائة منذ بداية العام الجاري لتكون أكثر المجموعة المكون لمؤشر أسعار الجملة ارتفاعا منذ بداية العام.