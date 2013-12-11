السعودية أكبر مستورد للمنتجات المصرية بملياري دولار

قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، إن الصادرات المصرية غير البترولية ازدادت بنسبة 12 في المئة في الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، إذ بلغت نحو 134.3 مليار جنيه (نحو 19 مليار دولار)، في مقابل 120.3 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى بين أهم الدول المستوردة للمنتجات المصرية.

ولفت عبد النور في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة إلى أن هذه القيمة تمثّل نحو 93 في المئة من هدف الخطة الاستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات والبالغ 145 مليار جنيه حتى نهاية هذه السنة، مشيراً إلى أن الصادرات المحققة في نوفمبر الماضي ارتفعت بنسبة 2 في المئة بقيمة بلغت 10.6 مليار جنيه في مقابل 10.4 مليار في الشهر ذاته من عام 2012.

وأكد الوزير الاستمرار في تقديم المساندة اللازمة لتنمية الصادرات المصرية لمواجهة التحديات المعوّقة لحركة الصادرات، والعمل على تعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها على اختراق الأسواق الخارجية وفتح مزيد من الأسواق الجديدة أمامها.

وأوضح أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة ارتفعت بشكل ملحوظ إلى 26.9 مليار جنيه في مقابل 26.2 مليار في الأشهر الـ 11 من العام الماضي، وكذلك صادرات الصناعات الغذائية مسجلة 18.2 مليار جنيه في مقابل 15.8 مليار، والصناعات الهندسية 13.8 مليار جنيه في مقابل 13.5 مليار جنيه.

وحققت صادرات الحاصلات الزراعية طفرة كبيرة لتبلغ 12.5 مليار جنيه في مقابل 9.1 مليار جنيه، وكذلك قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 8.8 مليار جنيه في مقابل 7.8 مليار جنيه.

وعن أهم الدول المستوردة للمنتجات المصرية، احتلت السعودية المرتبة الأولى بـ12.8 مليار جنيه بزيادة 18 في المئة، تلتها تركيا بـ9.2 مليار جنيه بارتفاع 37 في المئة، ثم إيطاليا بزيادة 25 في المئة وأخيراً ليبيا.

وحلّت الدول العربية المستوردة للبضائع المصرية في المرتبة الأولى بقيمة 56.2 مليار جنيه بارتفاع 15 في المئة، تلاها الاتحاد الأوروبي بقيمة 36.3 مليار جنيه بزيادة 21 في المئة، ثم الدول الأفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة.