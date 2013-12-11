دراسة: 5% زيادة أجور الموظفين بالشرق الأوسط في 2013

ذكرت دراسة نشرتها صحيفة الرأي أن زيادة أجور الموظفين في الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 5% هذا العام.

وستشهد الأجور في مصر الزيادة الأعلى بين الدول العربية بنحو 10%، في حين ستصل هذه الزيادة في الإمارات وعُمان نحو 5% أمّا في البحرين فستبلغ 4.3%.

ولفت التقرير الذي أجرته شركة "مجموعة هاي" الاستشارية بالاستناد إلى مقابلات أجريت مع 22 ألف شركة أن زيادة معدل الرواتب في المنطقة سيكون أقل بنحو 0.5% من العام 2012.

أمّا على المستوى العالمي، فمن المتوقع أن تشهد الرواتب زيادة بمعدل 5.2%، أي بنحو 0.3% أقل من العام الماضي.

وقال أحد مستشاري "مجموعة هاي" إن التوقعات العالمية لهذا العام تسلط الضوء على تباطؤ ارتفاع الأجور في العام الجديد، في حين يستمر الناتج المحلي الإجمالي بعدم التجاوب.

وأضاف "حتى في الأسواق سريعة النمو التي يتوقع أن تشهد ارتفاعاً بمعدلات التفاؤل، فإنّ معدلات التضخم العالية ستحول دون انعكاس التعافي الاقتصادي على رواتب الموظفين في العديد من الدول".

ومن المتوقع أن تشهد الدول الناشئة أعلى معدلات زيادة في الرواتب السنوية، فعلى سبيل المثال قد تصل هذه الزيادة 29% في فنزويلا، غير أنها ستبقى أقل من معدلات التضخم التي ستبلغ 36.4 العام المقبل.

وأظهر التقرير أنّ بعض الاقتصادات سريعة النمو على غرار فيتنام والهند وإندونيسيا والصين ستشهد زيادات كبيرة بنحو 11.5% و10.9% و10% و8.6% على التوالي. أمّا الدول المتطورة التي تعاني من تبعات الأزمة المالية وارتفاع معدلات البطالة فستشهد أدنى معدلات للزيادة تصل إلى 3.1% في أوروبا و2.7% في أميركا الشمالية.