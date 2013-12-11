"اليوان" الصيني يرتفع قرب أعلى مستوى في 20 عاماً

ارتفع اليوان الصيني ليصل قرب أعلى مستوى له منذ 20 عاماً بعد تحديد البنك المركزي الصيني متوسط سعر اليوان أمام الدولار عند مستوى قياسي، وسط تفاؤل بتحسن الاقتصاد الصيني.

وقد زاد المركزي المتوسط إلى 6.1100 يوان لكل دولار، وهو أعلى مستوى منذ اتخاذ الصين خطوة تاريخية في عام 2005، بالسماح لقيمة عملتها بالارتفاع، علما أن سعر صرف اليوان مقابل الدولار يمكن أن يتغير بنسبة 1%، عن المتوسط الذي يحدده البنك المركزي يوميا.

ويترقب المستثمرون انتهاء مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني لتحديد السياسة الاقتصادية للعام المقبل.