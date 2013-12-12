مسؤول إسرائيلي مرشح لتولي منصب نائب المركزي الأميركي

قالت تقارير إن ستانلي فيشر - الذي رأس البنك المركزي الإسرائيلي لـ8 سنوات - هو المرشح الرئيسي لتولي منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عندما تصبح جانيت يلين رئيسة للبنك المركزي الأميركي.

ويحظى فيشر -الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية- باحترام واسع كأحد أبرز الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في السياسة النقدية في العالم. وأثناء عمله في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تعلم على يديه بن برنانكي الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الاتحادي وماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي.

وينسب الكثيرون إلى فيشر الفضل في قيادة إسرائيل لاجتياز الأزمة المالية العالمية بأقل الأضرار الممكنة.

ومن المتوقع أن تفوز يلين -التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي- بموافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تولي رئاسة مجلس الاحتياطي خلفا لبرنانكي الذي تنتهي فترة رئاسته في 31 يناير.

وقال مصدر مطلع إن فيشر عرض عليه بالفعل منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن شغل المنصب سيحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأميركي.