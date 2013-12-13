البريطانيون الأكثر ولعاً في العالم بالتسوق عبر الإنترنت

ذكرت دراسة جديدة أن البريطانيين الأكثر "ولعاً" في العالم بالتسوق عبر الإنترنت، والأكثر في آن واحد.

من جهتها، قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات البريطاني (أوفكوم) إن البريطانيين مازالوا مولعين بالتسوق الإلكتروني إذ ارتفع متوسط إنفاق الأسرة 16% في 2012 إلى 1175 جنيها استرلينيا (1900 دولار) وهو ما يزيد عن مثلي الإنفاق على التسوق الإلكتروني في فرنسا وعشرة أمثاله في إيطاليا.

وذكرت الهيئة في تقريرها السنوي عن الاتصالات الدولية الذي تنشره في شهر ديسمبر أن المستهلكين في بريطانيا جاءوا أيضا في المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات الشراء عبر الانترنت مقارنة بكل الدول الـ17 التي شملها مسح الهيئة.

وقالت أوفكوم إن نحو 73% ممن شملهم المسح اشتروا عبر الإنترنت مرة واحدة شهريا على الأقل بينما تسوق 24% مرة واحدة أسبوعيا على الأقل. واحتلت اليابان المركز الثاني وألمانيا المركز الثالث.

وسألت الهيئة عن سبب إقبال البريطانيين على التسوق الإلكتروني وذلك خلال 9070 مقابلة أجرتها في سبتمبر وأكتوبر هذا العام. ووجدت أن المتسوقين البريطانيين يثقون في شركات التجزئة الإلكترونية أكثر من نظرائهم في بلدان أخرى ولديهم ثقة أكبر في أمن مواقع التسوق.

