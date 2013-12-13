السعودية تحتضن استثمارات أجنبية بـ200 مليار دولار

تحتضن السعودية استثمارات أجنبية قدرت قيمتها بـ199 مليار دولار في عام 2012، وقد يزيد الرقم كثيرا في العام الجاري، مما يجعل المملكة أكبر مستقبل عربي للتدفقات الأجنبية.

ووفقا لصحيفة الجزيرة، أكد مدير دراسات سوق الهيئة العامة للاستثمار الدكتور صالح بن عبد الله السيف أن نموا كبيرا شهدته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى المملكة بعدما كانت 49 مليار دولار بنهاية عام 2006 فقد وصلت إلى 199 مليار دولار بنهاية 2012.

وقال، في فعاليات اليوم الثاني للملتقى العربي للاستثمار الذي ينظم بالتعاون بين ضمان الاستثمار، والعربي للتخطيط، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت إن عدد الشركات الأجنبية في المملكة قفز من 3 آلاف شركة إلى 11 ألف شركة خلال نفس الفترة.

وأرجع السيف النمو الكبير في التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وتحسن ترتيب المملكة في قائمة الدول الجاذبة على المستوى العالمي من المركز 27 عام 2006 إلى المركز الثامن عالميا عام 2010 إلى الترتيب المتقدم للمملكة في مؤشرات بيئة أداء الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية، والتركيز على الصناعات المعرفية وصناعة الطاقة والنقل باستثمارات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 500 مليار دولار.