السعودية.. تغريم شركات "الاحتكار" 10% من مبيعاتها

قال مسؤول سعودي إن نظام حماية المنافسة المعدل الذي رفع مؤخرا للجهات المختصة سيشمل تغليظ العقوبات، مؤكدا أن التعديلات الجديدة للنظام ترفع مقدار الغرامات والعقوبات المقررة على من يثبت عليهم انتهاك قوانين الاحتكار، إلى 5 ملايين ريال كحد أقصى في النظام القديم، لتصبح الغرامة 10% من حجم مبيعات الشركة، وفقا للاقتصادية.

وأوضح الدكتور محمد القاسم الأمين العام لمجلس حماية المنافسة، أن نظام حماية المنافسة المعدل الذي رفع لهيئة الخبراء ومجلس الشورى لضم الجهات الحكومية تحت طائلة المجلس بهدف منعها من الهيمنة والاحتكار مثلما يطبق النظام على القطاع الخاص.

وذكر القاسم أن المجلس لديه كل الصلاحيات لكسر الأبواب والاطلاع على كل المستندات في حال اشتبهت بمنشأة ما، ونقاضيهم في القضاء، إلا أنها ليس لديها الإمكانات لزيادة عدد موظفيها، إذ لا يتجاوز عدد العاملين في المجلس 30 شخصا ما بين أساسيين ومتعاونين.

وقال القاسم إن مقدار الغرامة ترتبط بحجم المنشأة ومبيعاتها، كما هو معمول به في الممارسات العالمية، وستنظر التعديلات إلى الاندماجات من خلال حجم الشركات المدمجة، وليس كما هو الحال الآن، حيث الاندماج خاص بالشركات المهيمنة، لافتاً إلى أن الغرامات التي يفرضها نظام حماية المنافسة تذهب إلى خزانة الدولة، مبينا أن على المتضرر الذهاب إلى القضاء المختص.

وقال القاسم إنه تم فرض غرامات ضد 5 شركات وصلت قيمتها إلى 45 مليون ريال سعودي، نتيجة انتهاك قوانين وأنظمة المنافسة العادلة الموجودة في المملكة، فيما بلغ إجمالي الغرامات التي تحصل عليها المجلس 147 مليونا، وتذهب جميعا في خزانة وزارة المالية.

وحول وصف أحد التجار عقود الوكلاء الذي تصدره وزارة التجارة بعقود "المافيا"، وتساعد على الاحتكار دون إيجاد بيئة للمنافسة وتقديم السعر العادل، رد القاسم بأن أنظمة عقود التوكيلات الجديدة لن تنص على حكر استيراد السلع على تاجر واحد.

وشدد أمين عام مجلس حماية المنافسة على هدف النظام الرئيس هو سن قوانين تساهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي.

