صعود الرقم القياسي للمعيشة في السعودية لـ3.1% في نوفمبر

ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية في نوفمبر الماضي 3.1% وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته 9 أقسام من المكونات الرئيسية للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

وبحسب صحيفة الرياض، أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري أن الارتفاع طال قسم تأثيث وتجهيزات المنازل وصيانتها بنسبة 7.1%، وقسم التبغ بنسبة 6%، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.4%، وكذلك ارتفع قسم الصحة بنسبة 3.8%، وقسم التعليم 3.7%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5%.

كما شهدت أقسام الترويح والثقافة وقسم الاتصالات وقسم المطاعم والفنادق ارتفاعات متفاوتة كانت 3.3% و2.7% و1.7% على التوالي.

وسجلت 3 أقسام من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراته القياسية في شهر نوفمبر الماضي تقدمها قسم النقل بنسبة 1.4%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.3%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.8%.

وقالت المصلحة إن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر 2013م بلغ 128.2 نقطة مقابل 127.8 نقطة لشهر أكتوبر 2013، ويعكس ذلك ارتفاعاً في مؤشر شهر نوفمبر بنسبة 0.3% قياساً بمؤشر شهر أكتوبر، وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 8 من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي قسم التبغ الذي ارتفع بنسبة 5.0%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.9%، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.5%.

وشهد قسم تأثيث وتجهيزات المنازل وصيانتها ارتفاعا بنسبة 0.4%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.2%، وقسمي الصحة والترويج والثقافة بنسبة 0.1%.

