الثلوج تكبد الأردن خسائر بالملايين وتعطل حركة الطيران

أمضت أكثر من 150 ألف سيارة ليل الجمعة السبت عالقة في شوارع الأردن بعد أن أغلقتها الثلوج بصورة مفاجئة، فيما تعطلت الحياة بشكل شبه كامل نتيجة واحد من أسوأ المنخفضات الجوية في تاريخ الأردن، كما تعطلت الرحلات الجوية وتكبد الأردنيون خسائر بالملايين من جراء العاصفة الثلجية.

وبدأ سقوط الثلوج على الأردن منذ مساء الخميس، إلا أنه تكثف بصورة أكبر مساء الجمعة وهطل بكميات كبيرة بصورة مفاجئة، ما أدى إلى إغلاق كافة الطرق في المملكة تقريباً، فيما أصبح الوصول إلى المطار الوحيد في العاصمة عمان مستحيلاً.

وأعلنت شركة الخطوط الملكية الأردنية إلغاء ستة رحلات كانت مقررة مساء الجمعة، فيما أجلت خمسة رحلات أخرى إلى موعد آخر.

وقال المساعد التنفيذي لمدير عام الملكية الأردنية باسل الكسواني إن أطقم الطائرات لم تتمكن من الوصول الى المطار أصلاً بسبب تراكم الثلوج، داعياً المسافرين أيضاً إلى متابعة البيانات التي تصدرها الجهات المختصة في البلاد قبل التوجه إلى المطار.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور قرارا بتأخير الدوام لمدة ساعتين يومي السبت والاحد ليبدا في العاشرة صباحاً بدل الثامنة، داعياً الأردنيين إلى عدم الخروج من منازلهم مبكراً بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وقال الصحافي طارق ديلواني لـ"العربية نت" إنه "ظل عالقاً في سيارته بأحد شوارع العاصمة عمان من الساعة السادسة من مساء الجمعة وحتى الساعة التاسعة من صباح السبت، مشيراً إلى أن عشرات السيارات ظلت عالقة بسبب الثلوج واضطر سائقوها لإمضاء الليل فيها. وكانت كافة الدوائر والمؤسسات العامة والبنوك قد تعطلت الخميس تحسباً لوصول العاصفة الثلجية في وقت مبكر، حيث أعلنت الحكومة يوم الخميس الماضي عطلة رسمية للمدارس والجامعات والدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقدر محلل اقتصادي تحدث لـ"العربية نت" الخسائر التي تكبدها الأردن من جراء العاصفة الثلجية بـ "عشرات الملايين من الدولارات"، مشيراً إلى أن مئات الحوادث المرورية التي تم تسجيلها في الأردن خلال ساعات ستتحول الى مطالبات مالية لشركات التامين التي ستتكبد خسائر باهظة نتيجة لذلك، فضلاً عن أن تعطيل العمل الحكومي والمصرفي واضطرار مئات الشركات للتوقف عن العمل يعني تكبد المزيد من الخسائر أيضاً.

وقال المحلل الاقتصادي إن تعطل البنوك والبورصة أدى إلى تأخير في عمليات المقاصة وكذلك تعثر في تداولات الأسهم، وسط توقعات بأن تظل أحجام التداول في سوق عمان المالي متواضعة طوال الأسبوع الحالي.