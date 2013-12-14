العاصمة الرياض تحظى بمشاريع عملاقة بـ264 مليار ريال

قال تقرير اقتصادي إن العاصمة السعودية الرياض لا تتجاوز نسبة مشاريعها المتعثرة أكثر من 2%، وهي النسبة ذاتها على المشاريع المتأخرة، بينما بلغت نسبة المشاريع المنجزة 21%، في ما تظل هناك 75% من المشاريع قيد الإنجاز.

ووفقا لصحيفة الشرق، ذكر تقرير صدر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن الهيئة تتابع مشاريع المنطقة من خلال برنامج متابعة مشاريع الرياض وذلك لإيجاد آلية واضحة للتنسيق بين الجهات وإعطاء أصحاب القرار والجهات المعنية تصورا واضحا عن سير المشاريع وتشارك في البرنامج 45 جهة ذات علاقة بالمشاريع التنموية ويرتكز البرنامج على نظام معلوماتي يوفر قاعدة بيانات عن كافة المشاريع في مختلف القطاعات.

ووفقا لهذا البرنامج فقد بيّنت النتائج وجود 2980 مشروعا بقيمة إجمالية وصلت إلى 264 مليار يجري تنفيذها خلال العام 1434 – 1435.

حيث تشتمل مشروعات المرافق العامة في منطقة الرياض على347 مشروعا بقيمة 57 مليار ريال تشكل 29% من إجمالي مشاريع المنطقة تضمنت مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي والسيول . فيما بلغت مشاريع الخدمات التعليمية 804 مشاريع بقيمة 54 مليار ريال بنسبة 27%، حيث تتضمن مشاريع للجامعات والكليات ومدارس التعليم العام ومعاهد التدريب.

فيما كان نصيب مشاريع قطاع التنمية الاقتصادية في الرياض وفقا لتقرير الهيئة العليا لمدينة الرياض 42 مشروعا بقيمة إجمالية زادت على 43 مليار ريال بنسبة وصلت 21% حيث شملت مشاريع هذه المدن "مدنا مالية" بالإضافة إلى مشاريع في مجال التقنية والأبراج الفندقية والمكتبية إضافة إلى المدن الصناعية.

وبلغ عدد مشاريع قطاع النقل في المنطقة 577 مشروعا بقيمة 24 مليار ريال تمثل نسبة 12% من إجمالي تكاليف المنطقة وتشمل تلك المشاريع شبكات للطرق وسككا حديد وتطوير مطارات بما يجعل تلك المطارات تقوم بواجبها على أكمل وجه.

ووصلت مشاريع الخدمات الصحية إلى 127 مشروعا بقيمة 8.5 مليار ريال بنسبة بلغت 4% من إجمالي تكاليف المشاريع بمنطقة الرياض.