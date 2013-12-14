اليابان ترفع توقعها للنمو المالي 1.3% في 2014

قررت حكومة شينزو ابي رئيس وزراء اليابان زيادة توقعها للنمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي الياباني إلى 1.3% للسنة المالية التي تبدأ في مارس 2014 بعد أن كان من المتوقع سابقا أن يكون 1%، وذلك طبقا لما أبلغ به مسؤول مطلع على هذه العملية.

ويؤكد توقع الحكومة للنمو توقعها لعائدات الضرائب كما أنه جزء من المراجعة السنوية للميزانية.

وقال المسؤول إن الحكومة تتوقع جمع نحو 50 تريليون ين (484.8 مليار دولار) من عائدات الضرائب خلال السنة المالية المقبلة بناء على التوقع المعدل للنمو.

ومن المتوقع أن تحد الزيادة في ضريبة المبيعات العام المقبل من الاستهلاك ولكن الحكومة رفعت توقعها للنمو بناء على عائد متوقع من الحوافز المالية التي تهدف الى احداث توازن مع الزيادة في الضرائب.

ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة المبيعات العامة إلى 8% في أبريل وقد ترتفع إلى 10% في 2015 إذا استمرت إدارة ابي في خطتها للتعزيز المالي.