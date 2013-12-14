"الشورى": فرض 40 ساعة عمل ويومين إجازة للقطاع الخاص

ينتظر القطاع الخاص بفارغ الصبر ما ستسفر عنه جلسة أعضاء وعضوات مجلس الشورى السعودي بعد غد الاثنين، خصوصا وأنه ستكون على طاولته تعديلات مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) لإقرارها كما هو متوقع.

وبحسب صحيفة عكاظ، سيستمع أعضاء لجنة الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل بعض مواد نظام العمل.

وأوضحت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أنها عالجت إشكالية المادة الـ55 والتي انتقد أعضاء الشورى نصها السابق والمتعلق بتجديد عقد العمل، حيث عادت اللجنة إلى النص الوارد في النظام الحالي للعمل فأصبح العقد المحدد بمدة ينتهي بانقضاء، مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عُدّ العقد مجددًا لمدة غير محددة، أما الفقرة الثانية من المادة نفسها فنصت على تحول العقد المحدد المدة والذي يشترط تجديده لمدة مماثلة، يتحول إلى عقد غير محدد المدة إذا تعدد التجديد 3 مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد 4 سنوات.

وأجرت لجنة الإدارة تعديلا على ساعات العمل والإجازة الأسبوعية، حيث حددت اللجنة 40 ساعة عمل في الأسبوع بدلا من المقترح السابق بـ45 ساعة كما أنها منحت العامل إجازة يومين شرط أن يكون الجمعة أحدهما.

وأكدت التعديلات تشغيل العامل فعليَّا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على 8 ساعات يوميًا، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وعن 7 ساعات يوميًا.

ونصت التعديلات على ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.

أما فيما يتعلق بالإجازات فوضعت التعديلات إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام فللعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له.

وحدد نظام العمل الجديد أحقية المرأة العاملة للإجازة في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته المرافقة المستمرة له، الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة الوضع ولها التمديد شهرا آخر لكن بدون أجر.

وجاءت التعديلات المقترحة على نظام العمل بعقوبات لمخالفي أي حكم من أحكامه تبدأ بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال ثم إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يومًا أو إغلاقها نهائيًا، ويمكن جمع أكثر من عقوبة مرة واحدة، كما يجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.