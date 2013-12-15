إحصائية حديثة تكشف عن مليون سعودية يبحثن عن وظائف

كشفت إحصائية حديثة عن تسجيل مليون سعودية يبحثن عن وظائف ولم ينجحن في ذلك.

وقالت الإحصائية التي كشف عنها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل في المملكة، إبراهيم آل معيقل، إن برنامج حافز لإعانة العاطلين عن العمل قد استفاد منه مليون و900 ألف، و80% منهم نساء، بواقع مليون و520 ألف امرأة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الرياض، الأحد: "إن حافز كشف لنا خلال العامين السابقين معلومات دقيقة عن العاطلين عن العمل وأنواعهم ومناطق سكنهم وأسباب البطالة، إذ بلغت نسبة المستفيدين في المدن الرئيسية حوالي 75%، بينما تخطى مَنْ يحمل الشهادة الجامعية منهم 20%".

وأوضح أن "الذين استفادوا من برامج التدريب والتأهيل التي ينفذها (هدف) للمسجلين في حافز بلغوا أكثر من مليون ونصف المليون متدرب، حيث تم استبعاد غير الجادين في البحث عن عمل والذين بلغ عددهم نحو 137 ألف شخص تقريباً، بينما بلغ عدد مَنْ تم توظيفهم في القطاع العام من المسجلين في حافز 22089 مسجلاً، في حين استفاد القطاع الخاص من قواعد بيانات المسجلين في حافز، حيث تم توظيف حوالي 200 ألف مسجل".

ولفت آل معيقل إلى أن مؤشرات التوظيف أظهرت أن 51% ممن تم توظيفهم من حافز في القطاع الخاص قبلوا العرض الوظيفي في الشهر الأخير من البرنامج، متوقعاً أن تتجاوز نسبة المستفيدات من برنامج حافز الجديد الذي سيتم البدء به بعد 90 يوماً تقريباً تحت شعار "صعوبة الحصول على عمل" 85%.

