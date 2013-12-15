البطالة بين السعوديين تهبط إلى أدنى مستوى في 3 أعوام

تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام، ليسجل 11.7 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري 2013، مقارنة بـ 11.8 في المائة في الربع الثاني من نفس العام، و12.1 في المائة بالربع الثالث من العام الماضي، كما تراجعت مستوياتها بين السعوديين وغير السعوديين معاً إلى 5.6 في المائة، وهو أدنى مستوى في 2013، ومنذ الربع الأخير من العام الماضي، وفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية.

وذكر تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية، أن معدل البطالة المسجل في الربع الثالث من 2013، كان هو الأدنى بين السعوديين خلال آخر ثلاثة أعوام، حيث بلغ معدل البطالة في 2012 نحو 12.1 في المائة، وبلغ في 2011 نحو 11.4 في المائة، فيما كان معدل البطالة في 2010 أقل مما تم تسجيله في الربع الثالث، حيث بلغ حينها 10.5 في المائة.

أما نسبة البطالة في السعودية بشكل عام (سعوديين وغير سعوديين) فتراجعت إلى 5.6 في المائة، مسجلة أدنى مستوياتها منذ الربع الرابع من العام الماضي، حينما بلغت خلاله 5.4 في المائة.

وكان معدل البطالة في السعودية بشكل عام قد سجل مستوى 5.7 في الربع الثاني من العام الجاري، و5.8 في المائة في الربع الأول من العام ذاته. واستقر معدل البطالة بين الذكور (سعوديين وغير سعوديين) خلال الربع الثالث من العام الجاري عند نفس مستوياته في الربع الثاني من العام الجاري وهو 2.8 في المائة، فيما تراجع المعدل لدى الإناث حيث بلغ 20.7 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 21.4 في الربع الثاني من نفس العام.

ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، كان المعدل لدى الذكور 2.7 في المائة أي أقل من مستوياته في الربع الثالث 2013، بينما كان 21.3 في المائة لدى الإناث، ما يعني أنه كان أعلى مما سجله في الربع الثالث من العام الجاري.

وفيما يخص البطالة بين غير السعوديين، فقد بلغت 0.2 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 0.3 في المائة في الربع الثاني من نفس العام، و0.1 في الربع الثالث من العام الماضي. وبلغت لدى الذكور غير السعوديين في الربع الثالث 0.1 في المائة، مقابل 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، و0.1 في الربع الثالث من العام الماضي.

أما الإناث غير السعوديات فقد بلغت النسبة لديهن 0.6 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.1 في المائة في الربع الثاني من نفس العام، و0.1 في الربع الثالث من العام الماضي.