وزير: الخليجيون يستثمرون 50 مليار دولار في مصر

قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن الاستثمارات الخليجية في مصر تقترب من 50 مليار دولار، فيما تصل الأميركية والأوروبية إلى 46 مليار دولار.

ولفت وزير الاستثمار في تصريحات نشرتها صحيفة الجزيرة السعودية، إلى أن المملكة هي أكبر دولة خليجية تستثمر في مصر.

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني أن مشروع محور قناة السويس سيدار بشركات مملوكة للمصريين، بطرح اكتتاب شعبي.

وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد أي توجهات سلبية نحو الاستثمارات القطرية في مصر ونرحب بالمستثمرين القطريين.

وقال إن عدم توافر الأراضي الكافية لإقامة المشروعات من أبرز المشكلات التي تعوق زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر.

وأوضح صالح أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي من الدول العربية.