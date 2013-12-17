السعودية: رفع بوليصة التأمين إلى نصف مليون ريال

رفع مجلس الضمان الصحي التعاوني في السعودية الحد الائتماني الأدنى لبوالص التأمين من 250 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، وفقا لصحيفة المدينة.

ورجّح المجلس أن يتم العمل باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الجديدة، وأن يتم تطبيقها، خلال الستة أشهر المقبلة منتصف عام 2014.

من جهته، أوضح منسق أعمال المجلس نايف الريفي أن اللائحة اعتمدت بتعديلاتها الجديدة، ويجري العمل على نشرها في الصحيفة الرسمية، لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتمادها بالشكل النهائي.

وقال إن اللائحة اشتملت على عدد من التعديلات، التي سيتم إدراجها في وثيقة الضمان الصحي، ومن أبرزها رفع الحد الائتماني الأدنى إلى 500 ألف ريال، وتعديل بعض المنافع، التي يحصل عليها المريض، والأسعار من قبل مقدمي الخدمة، لتحقيق استفادة أكثر في مجال الخدمات الصحية المقدمة لحامل بوليصة التأمين.

وتضمنت رفع سقف عمر الأبناء ليصبح الحد الأٌقصى (25سنة) بدلا من (18 سنة) رفع الحد الأقصى لتغطية تكاليف النظارات الطبية 400 ريال بدلا من 200 ريال تعديل الحد الأٌقصى لبعض أتعاب الاستشارة الطبية على النحو التالي الأخصائي (طبيب نائب أول) 200 ريال والأخصائي (طبيب نائب ثاني) 100 ريال بدلا من أخصائي 100 ريال الاستشاري 300 ريال، بدلا من 150 ريالا.

وبين أن التخصصات ذات الندرة وما في حكمها كالقلب وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية والتخصصات الدقيقة حسب معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، 500 ريال بدلا من 250 ريالا، ويسترشد بهذه الأسعار لتنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة وشركة التأمين، إضافة بعض المنافع الجديدة ووضع حد أقصى لتغطيتها بحيث يصبح تكاليف السماعات الطبية بحد أقصى 6 آلاف ريال خلال مدة الوثيقة تكاليف حالات التلف في صمامات القلب المكتسبة بحد أقصى 70 ألف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة وتكاليف إجراء عملية التبرع جني الأعضاء "للمتبرع" بحد أقصى 50 ألف ريال سعودي خلال مدة الوثيقة.