"موظف وهمي" يحصل على رواتب بـ2.6 مليون ريال بالسعودية

تقوم وزارة التربية والتعليم في السعودية بالتحقيق في قضية اختلاس رواتب دون وجه حق بلغت قيمتها 2.6 مليون ريال قام بها "موظف وهمي" في إدارة تعليم محافظة المهد، وقد أُحيل للتقاعد دون أن يكون له وجود فعلي في أي من مواقع العمل.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق"، فإنه طبقاً للوثائق فقد استمر الموظف الوهمي في مقر عمله في الإدارة العامة للتربية والتعليم في المحافظة طوال سنوات بلغت 28 عاماً، في حين أن الإدارة استمرّت في صرف رواتبه حتى تاريخ 30/ 6/ 1433، أي قبل عامين.

وكانت الوزارة أحالت الموظف الوهمي والذي يدعى "ع.م" إلى التقاعد بعد بلوغه سن الستين، ووظيفته "مستخدم" ويعمل على "فئة 33" ويتقاضى راتباً بـ7745 ريالاً (حيث بلغ مجموع ما تقاضاه من رواتب أكثر من مليونين و600 ألف ريال).

وحسب الوثائق فإن تاريخ مباشرته تمّ في عام 1983، ولكن عند البحث عنه في الإدارة لم يُعثر له على أثر، ولا يعرف مكان عمله. وفي الوقت نفسه لم تستطع الإدارة كتابة تقرير عن الموظف.

وأفاد مدير شؤون الموظفين في إدارة تعليم المهد بأن الموظف كان يعمل في قسم الاتصالات الإدارية وتم نقله لقسم الشؤون الإدارية والمالية في عام 2000.

وطبقاً للوثائق، أيضاً، أكد مدير وحدة المتابعة في الإدارة في خطاب رسمي موجَّه إلى مدير تعليم المهد أن الموظف ليس على رأس العمل، طالباً حجز كل مستحقاته الحالية والمستقبلية والتثبت في بيانات الحضور والانصراف، حيث اتضح بعد البحث أن الموظف لا يعمل في شؤون الموظفين.

من جهته وجَّه مدير تعليم محافظة المهد سعيد الجريسي خطاباً عاجلاً لمدير الإدارة القانونية بوزارة التربية والتعليم يطلب فيه إفادة بأن الموظف ليس على رأس العمل في الوقت الحالي والشؤون الإدارية والمالية لم تُعطِ معلومات كافية عنه ولم تخبر عنه منذ تسلّم الإدارة الحالية مهامها عام 2006.