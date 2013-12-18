وزيرة البيئة: مصر أغنى دولة في العالم بالطاقة الشمسية

قالت وزيرة الدولة لشؤون البيئة في مصر، الدكتورة ليلي إسكندر، إن مصر من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية التي تعد أحد أهم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتي بدأت أنظار العالم تتجه إليها مؤخراً.

وشددت الوزيرة في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، على ضرورة أن تتجه الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على المصادر الحالية أو الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأوضحت أن استخدام الفحم في توفير الطاقة سيؤثر على مكانة وسمعة مصر واتفاقاتها الدولية الخاصة بالتغير المناخي وسوف يحرمها من الحصول على التعويضات التي سبق وأن طالبت بها والتي تتراوح ما بين 100 و500 مليون دولار.

وأكدت الوزيرة أن الوقود الحيوي كفيل بتوفير نحو 20% من إجمالي استهلاك مصانع الإسمنت التي تعد أكبر مستهلك للطاقة في مصر.

هذا بالإضافة إلى أن مصانع الإسمنت يمكنها توفير نحو 35% من إجمالي استهلاك الطاقة شريطة استخدام سياسات ترشيد الطاقة.

وشددت الوزيرة على ضرورة أن تعمل الحكومة الحالية على وضع رؤية واستراتيجية خاصة بإدارة ملف الطاقة في مصر بدلاً من التسرع في اتخاذ قرار باستيراد الفحم الذي سوف يضر مصر عاجلاً أو آجلاً.

كما أنه يؤثر على فرص مصر في الحصول على دعم من مؤسسات التمويل الدولية بما يعنى ضعف اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتجه عالميا الآن الى تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر والتي تضم السياحة الخضراء والعمارة الخضراء والتكنولوجيا الصناعية صديقة البيئة.