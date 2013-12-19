السعودية: نظام التأمين "ضد البطالة" في مراحله النهائية

تضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية اللمسات الأخيرة على مشروع نظام التأمين ضد البطالة والذي اقترحته المؤسسة وتم اعتماده من قبل الجهات المسؤولية.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية، قال سليمان القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: "إن مشروع التأمين ضد البطالة المقترح من قبل المؤسسة يمثل نقلة نوعية وعنصراً مهماً في إعادة هيكلة قطاع الأعمال في السعودية، ويعد من الاتجاهات الدولية الحديثة التي أسهمت بفعالية في التخفيف من آثار وحدة البطالة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن مشروع النظام بصدد الإجراء النهائي في مجلس الوزراء بعد إقراره من مجلس الشورى.

وأشاد القويز في معرض رده عن استفسارات المشاركين في اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في منطقة الباحة أمس، بما يحظى به قطاع الأعمال في المنطقة من اهتمام الدولة بجميع قطاعاتها، مشيراً إلى أن مشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تنمية المنطقة وتطورها الاقتصادي مأخوذ في الاعتبار ويتماشى مع توجهات الدولة.

وأضاف القويز أن من بين المشاريع الحديثة التي تتجه إليها المؤسسة حالياً، تطبيق مفهوم الادخار الاختياري كخدمة جديدة تقدمها المؤسسة بعد استكمال الدراسات اللازمة بالشكل الذي يحقق ملاءة مالية مناسبة عند سن التقاعد للمشتركين في هذا المشروع.

وأشار إلى أن التجديد والابتكار يفرض على المؤسسة توفير خدمات استباقية تستوعب المتغيرات المتلاحقة، لافتاً إلى التعاون الوثيق بين المؤسسة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات ذات الصلة بمن فيهم المستفيدين من خدمات المؤسسة كقطاع الأعمال وشرائح المتقاعدين للوصول إلى رؤى داعمة للعمل الاجتماعي التكافلي.

وحول توزيع الأرباح الناشئة عن استثمارات المؤسسة قال القويز: "نظام التأمينات يقوم على مبدأ التكافل بين مجموعة من الأفراد. وقد أكدت التقارير والدراسات أن متوسط الأعمار يتجه إلى الارتفاع نتيجة لتحسن الحياة ومعيشة المجتمع وزيادة الوعي الصحي، وأدى ذلك إلى زيادة في سنوات صرف معاشات التقاعد وبالتالي حاجة المؤسسة إلى موارد إضافية غير الاشتراكات للوفاء بالتزامات المؤسسة تجاه مشتركيها".

من جانبه، عبر المهندس سفر الزهراني أمين عام غرفة الباحة في ختام اللقاء عن شكره لمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مشاركته وإيضاحه للكثير من الجوانب المتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية والخدمات الإلكترونية المصاحبة، مبرزاً ما تضمنه اللقاء من إجابات عن الكثير من استفسارات منتسبي الغرفة فيما يخص آليات السداد الشهري لاشتراكات التأمينات ومرونة المؤسسة في التعامل مع المشتركين.