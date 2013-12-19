منطقة اليورو توافق على إنشاء "اتحاد مصرفي موحد"

توافق وزراء المال الأوروبيون مساء أمس الأربعاء، على القاعدة الثانية للاتحاد المصرفي، وهو مشروع معقد يهدف إلى تفادي أزمة جديدة في منطقة اليورو.

وقالت وزارة المال الفرنسية إنه "تم التوصل إلى الاتفاق"، الأمر الذي أكده أيضا دبلوماسي ينتمي إلى دولة أوروبية أخرى ثم الرئاسة الليتوانية للاتحاد بعد مفاوضات في بروكسل استمرت أكثر من 12 ساعة.

وكتب المفوض الأوروبي المكلف بالخدمات المالية ميشال بارنييه على حسابه على موقع تويتر إنه "يوم مشهود"، مرحبا باتفاق الدول الأعضاء على اقتراحه. وأضاف أن "المفاوضات مع البرلمان الأوروبي قد بدأت".

ولم يتم كشف تفاصيل الاتفاق، لكنه سيتيح إنشاء آلية قرار موحدة من أجل إفلاس منسق للمصارف في منطقة اليورو.

وهذه الآلية التي يتوقع اعتمادها في بداية 2016 ستطبق في شكل مباشر على أكثر من 300 مصرف هي الأكبر في منطقة اليورو إضافة إلى بنوك عبر الحدود.

وسيتم تشكيل مجلس مهمته اتخاذ قرارات في شأن إعادة رسملة مصرف معين أو تصفيته في شكل منسق.

وتلحظ الآلية أيضا إنشاء صندوق موحد يهدف خصوصا إلى تنظيم إفلاس مصرف ما أو تمويل كلفة إعادة هيكلته.

وقبل أن يجتمع وزراء المال الأوروبيون الـ28، عقد وزراء منطقة اليورو اجتماعا تمهيديا في بروكسل مساء الثلاثاء وسط مؤشرات إلى صعوبة التوصل إلى تسوية.

