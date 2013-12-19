وزير كهرباء مصر: لن نعرف الظلام بعد الربط مع السعودية

قال وزير الكهرباء المصري، المهندس أحمد إمام، إن مصر لن تعرف الظلام - في إشارة منه إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي – مرة أخرى بعد تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

وأوضح الوزير في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أن الربط الكهربائي مع السعودية سيوفر نحو 3 آلاف ميغا وات يمكن استخدامها في وقت الذورة في مصر، بسبب اختلاف هذا الوقت بين مصر والمملكة، ما يؤكد أن مصر لن تشهد قطع التيار أو خطط تخفيف الأحمال خلال موسم الصيف المقبل.

ولفت الوزير المصري إلى أن التوقعات الخاصة باستهلاك مصر من الكهرباء خلال موسم الصيف المقبل تؤكد ارتفاع إجمالي الاستهلاك إلى نحو 29 ألف ميغا وات، وفي المقابل فإن هناك 6 محطات توليد سوف بتكون قد دخلت العمل بالفعل في يناير المقبل، ليصل بذلك إجمالي الإنتاج إلى نحو 29 ألف ميغا وات وهو حجم الاستهلاك، وبالتالي فليس من المتوقع أن تشهد مصر أزمات كهرباء في الصيف المقبل.

وأشار الوزير إلى أن الفرق بين استهلاك الصيف والشتاء من الكهرباء يصل إلى نحو 6 آلاف ميغا وات، وهذه الزيادة تطرأ على الاستهلاك بسبب انتشار استخدام اجهزة التكييف، إضافة إلى الفقد من عمليات التشغيل والإنتاج وسرقة التيار.