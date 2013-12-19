9 دول جديدة على قائمة استقدام عمالة منزلية للسعودية

قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه إن وزارة العمل ستفتتح خلال الفترة المقبلة الاستقدام من 9 دول جديدة للعمالة المنزلية.

وأضاف فقيه أن الاستقدام سيترافق مع التأمين على العمالة المنزلية الذي سيُطرح خلال الفترة المقبلة بواقع 365 ريالاً في العام، يشمل التكفل بالعامل في حالة المرض أو الموت والتعويض عن الهروب ودفع مرتباته بعد انقطاع صاحب العمل عن دفعها، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وقال فقيه: "مستقبلاً لن نستقدم عاملات يعملن كل شيء في المنزل"، في إشارة منه إلى إجراءات ستتخذها الوزارة لضمان حقوق العمالة المنزلية.

ولفت فقيه إلى أن أداء وزارة العمل يؤهلها فقط للنطاق الأحمر إذا جرى قياسها على برنامج نطاقات الذي أطلقته الوزارة في يونيو من عام 2011، مضيفاً أنه غير راضٍ عن أداء وزارته، وإن ما حققته من إنجازات كان بفضل تعاون جهات حكومية أخرى معها.

يُشار إلى أن برنامج نطاقات الذي يهدف إلى رفع نسب السعودة في القطاع الخاص، يصنف الشركات والمؤسسات في السعودية إلى أربعة مستويات حسب نسب توطين الوظائف، وأدناها الأحمر، وهو المستوى الذي يحرم الشركات معظم الخدمات، مثل منح التأشيرات وتجديد وثائق عمالها إذا كانت نسب التوطين فيها متدنية، بينما تحصل الشركات في النطاق البلاتيني التي حققت نسب سعودة عالية على كل الخدمات، وبين هذين النطاقين الأخضر، وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة مقبولة، والنطاق الأصفر، وفيه الشركات التي حققت نسب سعودة دون المعدل بقليل.