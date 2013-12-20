أميركا: قادرون على تسديد الديون حتى مطلع مارس

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الحكومة بإمكانها أن تسدد ديونها حتى مطلع مارس، مذكرة بأن سقف الدين يستحق في السابع من فبراير.

وفي رسالة إلى الكونغرس، حث وزير الخزانة جاك لي النواب على التصويت سريعا على رفع سقف الدين لأن الإجراءات الاستثنائية للتمويل التي ستعتمد بعد السابع من فبراير لن تستمر إلا إلى نهاية شباط/فبراير أو مطلع مارس 2014".

وكان مجلس الشيوخ قد تبنى الأربعاء ميزانية للعامين المقبلين. وفي رسالته إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر، أشاد وزير الخزانة بالاتفاق على الميزانية. ودعا الكونغرس "في هذه الروحية إلى التحرك سريعا من أجل حماية رصيد الولايات المتحدة" برفع سقف الدين مجددا.

وحذر من أنه في حال العكس، فإن الإجراءات الاستثنائية لن تبقى هذه المرة لأقل من شهر تقريبا وحتى مطلع مارس 2014.